美股暴跌逾700點 因經濟復甦憂慮、科技股遭拋售

美股三大指數4日盤中跌勢加劇，均跌逾2%，那斯達克綜合指數更跌約4.8%，可能寫下6月來最差的單日表現，主因是投資人持續拋受科技股，同時經濟數據又引發投資人憂心這波經濟復甦將漫長而顛簸。

道瓊工業指數盤中跌2.5%（721點）至28,379.37點，標普500指數跌2.9%或105點至3,475.54點，那斯達克綜合指數暴跌4.8%（574點），報11,482.22點，費城半導體指數跌5.6%至2,237.46點。

科技股跌勢慘重，蘋果股價跌7.1%，特斯拉跌8.4%，亞馬遜跌5%，台積電ADR跌3.7%，臉書、Netflix、Google母公司字母都跌4.6%-6.2%。

分析師認為，這波跌勢的部分原因可能為投資人獲利了結。嘉信理財（Charles Schwab）交易與衍生性商品部門副總裁Randy Frederick指出，一些股票已太貴了，雖然這波拋售賣壓的肇因還很難說，但偏重科技類股的那指表現已經領先很長一段時間，人們可能把此視為獲利了結的機會。

美國上周首次申請失業救濟金人數雖減少，但還是比正常時期還多，市場將密切關注周五出爐的8月就業報告。