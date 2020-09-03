美股早盤漲跌互見 上周申領失業給付人數再跌破百萬

美股大盤在本周強勢開局後，漲勢稍歇，美股3日早盤漲跌互見，但基本上在平盤附近波動。自3月底以來一直領軍市場的科技股，3日早盤跌幅最大。

道瓊工業指數漲28點或0.1%，標普500指數跌0.6%，那斯達克綜合指數跌1.6%，費城半導體指數跌2%，台積電ADR跌1.3%。

蘋果下跌逾2%，臉書、亞馬遜、字母和Netflix的跌幅均逾1%，微軟跌0.8%。

美國公布最新一周（8月29日止）首度申領失業給付人數經過季節調整後，降到100萬人以下，為88.1萬人，也低於市場預估的95萬人；連續申請失業給付人數也減少，顯示企業雖仍持續裁員，但有更多之前的失業勞工已重新找到工作，就業市場溫和改善。

臉書表示將禁止在11月3日大選前一周投放新的政治廣告後，股價3日開盤走低。臉書並宣布，凡是在結果出爐前就宣布勝選的臉書貼文，都將附上路透和國家選舉報導團（NEP）的開票連結。