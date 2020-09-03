美國上周申領失業給付人數再跌破百萬 就業溫和改善

美國公布最新一周（8月29日止）首度申領失業給付人數經過季節調整後，降到100萬人以下，為88.1萬人，也低於市場預估的95萬人；連續申請失業給付人數減少，顯示企業雖仍持續裁員，但有更多之前的失業勞工已重新找到工作，就業市場溫和改善。

勞工部已改用新的計算方式，對首次申領人數進行季節性調整，以緩和人數波動幅度。若未經季節調整，則首次申領人數為88萬3,352人；前周首度申領人數為 101.1萬人（修正後數據），但計算方法不同。若採用相同算法，則上周人數反而增加7,591人。

另外截至8月23日止的一周內，連續申領失業給付人數為1,325.4萬人，比前周修正後的1,119.2萬人大幅減少，也比預估的1,400萬人低。

首度及連續申領人數下降，顯示整體就業情況已有所改善，但勞動市場壓力並未明顯解除。