快訊

八里口罩國家隊混大陸製 業者喊：趕快把我踢出國家隊

美國上周申領失業給付人數再跌破百萬 就業溫和改善

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國公布最新一周（8月29日止）首度申領失業給付人數經過季節調整後，降到100萬人以下，為88.1萬人，也低於市場預估的95萬人；連續申請失業給付人數減少，顯示企業雖仍持續裁員，但有更多之前的失業勞工已重新找到工作，就業市場溫和改善。

勞工部已改用新的計算方式，對首次申領人數進行季節性調整，以緩和人數波動幅度。若未經季節調整，則首次申領人數為88萬3,352人；前周首度申領人數為 101.1萬人（修正後數據），但計算方法不同。若採用相同算法，則上周人數反而增加7,591人。

另外截至8月23日止的一周內，連續申領失業給付人數為1,325.4萬人，比前周修正後的1,119.2萬人大幅減少，也比預估的1,400萬人低。

首度及連續申領人數下降，顯示整體就業情況已有所改善，但勞動市場壓力並未明顯解除。

失業

延伸閱讀

來場美國公路之旅吧！COACH新推BLUE時尚藍調淡香水

國務卿龐培歐：年底前關閉所有孔子學院

「對等互惠」 國務院：中官員訪美校園須報准

華春瑩批美國 得了「反華妄想症」

相關新聞

一路笑進古靈閣！英媒曝「榮恩」投資房產年賺破億

英國媒體披露，在哈利波特系列電影扮演榮恩衞斯理的英國演員魯伯葛林特正打造一個房地產帝國。儘管電影中衛斯理一家生活不算富裕...

喬丹入股這家運動博彩公司 帶動股價大漲8%

在美國愈來愈多州讓運動投注合法化之際，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）將入股運動博彩業者DraftKin...

【林宏文專欄】今年全球最大IPO螞蟻科技 新金融科技（Fintech）行業即將發威

全球最大金融科技（Fintech）業者螞蟻科技集團，近來已申請在上海科創板和香港交易所同步上市，這家由阿里巴巴持股33%的獨角獸，上市估值大約在2000億美元，預計募資300億美元，不僅有機會成為今年全球最大IPO之一，更是中國面對美中兩大國對抗戰時一個極為關鍵的布局指標。

【Bloomberg】深怕錯過行情！美股投資人持續追高

美股8月繳出34年來最輝煌的單月表現。9月初漲勢創10年來最大。前13個交易日有11日收漲，指數幾乎天天在創新高。

南韓生鮮雜貨電商市場夯 大企業集團搶新創事業市占

南韓生鮮雜貨電子商務市場因疫情出現大幅成長，遠距工作和嚴格的社交距離規定引爆了外送服務的需求。根據政府數據，13家線上零...

澳幣自3月低點已升值近30% 分析師調升展望

澳幣兌美元匯率自今年3月新冠疫情正熾時的低點反彈，已升值28%，勢頭之強似乎無視才剛出爐的經濟數據顯示第2季經濟創下史上...

陸企線上學習公司「跟誰學」遭美SEC調查 股價大跌12%

在美國那斯達克上市的中國大陸線上學習公司「跟誰學」表示，公司正配合美國證券交易委員會（SEC）的財務調查；SEC要求跟誰...

日本國產米遭遇三重打擊！需求大減22萬噸 七年來最多

日本人對國內生產稻米的需求下滑，在6月底止的上一個農業年度，大減22萬噸，主要是遭遇三重打擊，包括去年秋天當局調高消費稅...

規定小七開24小時 日本公平交易委員會說不合法！

根據去年10月對日本八大便利商店公司和12,000家門市進行的訪調，日本公平交易委員會（JFTC）發布報告說，因人力缺乏...

TikTok協商四種交易安排 可能不連帶出售關鍵軟體技術

路透引述消息人士報導，抖音國際版TikTok的母公司字節跳動，正與潛在買家商討四種可能的收購方式，其中包括只買下TikT...

道瓊大漲450點 標普新高、那指首突破萬二關卡

美股周三（2日）大幅收漲，道瓊指數大漲450點，標普500指數再創新高，那斯達克指數更首度突破12,000點。市場繼續把...

道指大漲454點 那指站上12000點

股市延續9月的強勢開局走勢大漲，交易員由蘋果和特斯拉等大漲的股票中獲利了結，同時搶購其他表現較差的股票。

熱門新聞

白宮前發言人桑德斯：金正恩曾經煞到我

已經要走了…美國不準備補繳欠WHO的8,000萬美元

德國政府：納瓦尼中的毒是蘇聯時期神經毒劑諾維喬克

手抓50顆氣球飛上天！美魔術師升空7500公尺橫渡沙漠

英女教師偷吃15歲男學生稱懷孕 私訊裸照傳遍校園

以為煮到「男性生殖器」急報警 法醫化驗肉類結果出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。