伊爾艾朗警告：美股老手有避險 散戶風險高
經濟學者、金融市場專家伊爾艾朗警告，股市「老練的投資人」正在利用衍生性金融工具，來表達他們對股市漲勢的慎重看法，但散戶投資人卻未布局空單來避險，因此一旦股市重挫，散戶將災情慘重。
伊爾艾朗指出，股市漲勢似乎無休無止，使投資人覺得股價得到整個專業投資界的背書；儘管許多專家都口頭關切股價已脫離企業與經濟基本面 ，但基金經理人卻不願逆勢操作，在此刻立即布局空單。
他指出，今天美國金融市場的風險胃納已高到極點，但企業與經濟基本面迄未顯示景氣正從新冠肺炎疫情的衝擊中，恢復持久且可靠的復甦；消費回升力道減緩，失業給付申領人數回升，企業破產家數持續增加；經濟原本只是受到短期的干擾，現在看來卻可能變成長期性的創傷。
他指出，一些重大震撼可能使股市重挫，例如經濟再度大幅滑坡，貨幣或財政政策出現重大錯誤，或發生市場違約及流動性短缺等事件；散戶由於未做避險安排，一旦賣方居於上風，散戶將特別脆弱。
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