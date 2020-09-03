二戰以來首見！因防疫紓困 明年美債將超過GDP

美國政府因應新冠疫情採取紓困措施，將導致2021年債務超過國內生產總值(GDP)，是二次世界大戰以來首見。

國會預算辦公室2日表示，10月1日起算的新預算年度，聯邦債務將等於或高於國內生產總值；將與日本、義大利和希臘並列為少數超額負債的國家。

本年度債務／國內生產總值比預計為98%，創二次大戰來最高紀錄。

目前為止，借貸激增尚未引起投資者焦慮、也未妨礙政府借入更多資金，投資者大舉吸收美國債券，認為相對安全。最具指標的十年國債收益率2日從0.672%跌至0.643%，與金融市場走勢一致。

今年第二季(4至6月)，政府債務占國內生產總值之比超過100%；該季度，因應疫情的支出激增、稅收減少，70年來首見。

債務超過生產總值的前一紀錄是1946年，當時因多年投入二次大戰，債務與生產總值比達106%。

政府3月以來批准2兆7000萬元進行新冠病毐測試和疫苗研究、並進行其他援助。4到7月，收入較去年同期下降10%，主因是經濟停頓、企業裁員。

本年度截至6月底的累積債務達20兆5000萬元，第二季大增16%，該季經濟萎縮9.5%，債務佔生產總值比重跳增至105.5%，遠高於第一季的82%。

近年來，刪減債務都不是任一政黨的優先考量，兩黨雙雙支持疫情初期的刺激經濟計畫；然而，國會的紓困意願開始受檢視，民主黨呼籲3兆5000億元紓困計畫，白宮和參院共和黨試圖設定1兆元上限，有些共和黨人士反對額外救濟。

二次大戰後，聯邦債務相對平穩。但隨著高齡化推高社安金和醫療保險成本，未來數十年政府赤字和債務將增加。

根據國際貨幣基金組織(IMF)報告，多數經濟發達國家債務擴大，但唯獨美國的債務／國內生產總值比將在2021年後繼續攀升。