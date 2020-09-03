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遲不開放室內用餐 米其林餐廳也難生存

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

包括米其林(Michelin)星級餐廳在內的紐約市各區餐館業者同聲表示，紐約州和市府官員遲遲不決定何時恢復室內用餐，他們正面臨可能得永遠關門的存續關頭。

米其林星級丹尼爾餐廳(Daniel)老闆兼主廚布盧德(Daniel Boulud)說：「不開放室內用餐，災難即將到來。」他不排除永久關閉部分餐廳的可能性。擁有多家知名餐館的餐飲業大亨梅耶(Danny Meyer)則提到，秋季將至，事情正變得更嚴峻。

許多業者報告，與疫情前相比，餐廳業績下降至少七成，即便增加戶外座位也很難彌補不能在室內用餐的損失。過去經濟好時，餐飲業也是靠薄利多銷來營運，能否服務大量客戶，至關重要。隨著秋季到來，氣溫下降，業者也做不了戶外生意。夏季戶外座位用餐的「開放餐廳計劃」訂於10月31日結束。

紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)辦公室表示，3月1日到7月10日有近1300家餐館永久關閉，此數字還在增長中。紐約州曾一度考慮准許紐約市餐廳恢復少量室內用餐，但後來又以健康風險仍太大為由，否決此計畫。

餐館業者指出，相關決定缺乏透明度，讓他們更難做生意。梅耶表示，就算官員宣布直到2021年才允許室內用餐，即便這聽起很糟，至少業者可以為未來做好打算，重新與房東談判租賃合同，「若州府和市府領導人什麼都不說，業者不可能與房東進行理性對話」。

米其林三星大廚凱勒(Thomas Keller)8月宣布將關閉他的曼哈頓高檔餐廳TAK Room。但如果州和市府允許室內用餐，凱勒仍計劃重新開放米其林星級餐廳Per Se；該餐廳位於購物中心內，目前無法提供戶外用餐。

但凱勒也說，就算他和其他餐館業者採取一切安全預防措施，也不確定顧客會不會回來；「這是我們無法得知的變數」。

紐約 米其林 房東

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