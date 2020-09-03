台積電ADR盤中由黑翻紅 溢價率超過11%
台股ADR周三（2日）漲跌互見，台積電ADR盤中一度重挫2%，但下午盤買盤湧進，由黑翻紅，收漲0.7%，較台北交易股價溢價11.7%。
道瓊指數2日收高454.84點，漲幅1.59%，報29,100.5點；標普500指數收高54.19點，漲幅1.54%，報3,580.84點；那斯達克指數收高116.78點，漲幅0.98%，報12,056.44點。
費半指數收盤大漲2.84%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.13 -0.96%
中華電 CHT 36.65 +0.19%
台積電 TSM 82.17 +0.76%
聯電 UMC 3.64 +0.00%
資料來源：彭博資訊
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