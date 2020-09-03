美國務院將對中國駐美外交官活動予以限制

路透社報導，美國國務院北京時間二日晚間發出聲明，宣稱將對駐美中國外交官的工作活動實施限制，內容包括中國駐美資深外交官訪問美國大學及與地方官員會面需經美方准許，中國駐美使領館在館舍外舉辦超過50人規模的文化活動須經美方准許等。

龐培歐在簡報會上說：「今天我要宣佈，美國國務院已經製定了一種機制，中國在美的高級外交官，需要獲得許可才能訪問大學校園以及與地方政府官員會面；在中國大使館外交駐地以外舉辦人數超過50人的文化活動，也需要獲得許可。」他還宣稱，此舉是對北京的回應。

路透社稱，美國國務院還表示，美方將確保中國使領館的社交媒體帳號被適當標註為中國官方擁有的帳號。

據環球網，近期，川普政府高官不斷釋放毒化中美關係的訊號，經常發表對華惡意言論。大陸外交部發言人華春瑩曾在9月1日的外交部記者會表示，非常令人遺憾的是，如今的美國外交已經淪落成了脅迫外交、制裁外交、謊言外交和甩鍋外交。美國一些高級外交官整天都在以撒謊、造謠、抹黑攻擊中國為生，他們熱衷於製造謊言、散播仇恨，干涉他國內政，甚至為達到打壓和遏制他國的目的，公然與一些分裂分子和恐怖分子勾連。他們無視國際規則、踐踏公平正義、動輒「毀約退群」，使得美國現在成為了現行國際秩序的最大破壞者。這既是美國的不幸，更是對世界的威脅。

華春瑩表示，做人要有起碼的誠信，一個國家也應該有起碼的責任和擔當。希望美方表現出一個大國應有的樣子，切實擔負起自己應負的責任。如果不能為世界和平穩定發揮更加積極的作用，至少不少添亂。