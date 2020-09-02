疫情減緩國旅夯 旅宿業漸回溫

旅宿業拜國旅所賜，有回溫趨勢。疫情重創旅宿業，即使疫情減緩、禁令解除，飛航、郵輪等產業還是難以回溫，民眾渴望旅遊也不敢跑遠，只能就近找地方放鬆。然而拜國內旅遊之賜，旅宿成為整個旅遊產業中有緩慢回溫的領域，尤其是Airbnb可以親朋好友合租放鬆的特性，更是比連鎖飯店業更快回升。

《經濟學人》報導，由於疫情影響，全球旅遊產業預計失去1億多個工作機會，佔據整個產業的60%，尤其以郵輪、飛航等交通運輸最為受創，即使疫情有減緩、禁令放鬆，旅遊交通依然一覺不振。

在美國，截至6月為止，航空業已經損失超過91%的利潤，而旅宿業損失則已超過7成。在疫情最嚴重時，旅宿業一樣遭到打擊，知名連鎖酒店希爾頓集團、萬豪集團等的收入都下降約70%，共享房源網站Airbnb也不樂觀，整體業績下降了7成，更遑論booking.com、Expedia等訂房網站。

但是旅宿的生意回升也快，分析認為，過去幾個月旅宿業透過裁員、精簡業務等方式，減少虧損，另外也要拜國內旅遊興盛所賜。以美國為例，民眾不敢長途飛行，也不能出國，因此到開車即可到達的度假區放鬆變成唯一的旅遊選擇，甚至有「Staycation」一詞，形容在自己國家享受假期。

比起連鎖酒店，Airbnb曾因疫情虧損過億，甚至被迫裁撤超過四分之一的員工，不過國旅正興盛時，尤其在歐美，旅客傾向前往鄉間度假，而鄉間通常不會有連鎖豪華飯店，反而會有許多Airbnb的房源，因此大受消費者歡迎。根據Airbnb的內部數據，鄉間房源的需求量比起以往成長了約25%。

對於家庭或者團體旅遊，Airbnb比起連鎖飯店，能提供整棟的房源，符合「Staycation」的中心需求，不必出國也能享受假期。《雅加達郵報》就曾分析，在本國旅遊、追求短期小旅行、遠離城市的等，將是後疫情時代的旅遊需求指標。

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