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從《E.T.外星人》到《神鬼交鋒》：史蒂芬史匹柏的家庭密碼

下一代手機戰爭 5G功能為亮點

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
中興推出的新型機種，號稱將鏡頭與螢幕合而為一。（Photo from中興微博）
中興推出的新型機種，號稱將鏡頭與螢幕合而為一。（Photo from中興微博）

美中韓新一代手機戰爭，5G功能為競爭重點。2020下半年，美國蘋果、韓國三星和中國中興都將推出新一代手機， 5G成為焦點功能。另外，蘋果此次將推出2款平價機種，積極打入平價市場；三星強打摺疊式螢幕，並強調螢幕的耐用性；中興則計劃推出首款鏡頭與螢幕合為一體的設計。

《彭博》報導，2020最後一季將是新一輪手機大戰，而這次加入5G元素，美中韓三國新手機都將針對5G功能特別設計。其中，蘋果已經準備好7500支5G手機，以應付10月的新品上市。加州總部消息指出，新一代Iphone銷售量將達到8千萬台，為了避免因疫情工廠停擺導致延誤製造，蘋果已經在超前準備存貨。

另外，蘋果也著手準備推出新款平板、手錶和無線耳機，因應疫情後的經濟萎縮，蘋果這次也準備了兩款平價手機，積極打入平價機種市場。

《CNET》報導，韓國三星的新品揭露，則持續主打折疊式螢幕，並強調比以往更耐用的螢幕，當然也針對5G重新設計了內建功能。

在宣傳方面，三星除了請出紅遍全球的Kpop團體BTS來做代言人，期盼能吸引年輕人目光，還與奢侈服裝品牌Thom Browne聯名推出限定機型，俐落的灰色與經典條紋的圖樣噱頭十足。

《xda developer》報導，中國中興的手機系列Axon除了是5G手機，且推出首個螢幕與鏡頭合而為一的設計，預計本月發佈。過去許多品牌包括三星、小米等都挑戰過要讓前置鏡頭與螢幕合而為一，以打造完整的螢幕，然而都因像素不佳、亮度不佳等元素宣告失敗，因此Axon的設計將十分讓市場期待。

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