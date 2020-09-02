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Uber防疫新技術 違規乘客須戴口罩「自拍」驗證
美國叫車服務平台優步（Uber）今天推出新的防疫技術，曾被檢舉不戴口罩的乘客必須自拍上傳照片，經過系統驗證之後才能叫車。
受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，全美各地實施居家防疫數月，Uber叫車訂單與2019年同期相比暴跌73%，今年第2季整體虧損達17.8億美元。
為了增加顧客搭乘的信心，確保駕駛與乘客的安全，Uber於6月推出驗證技術，駕駛員或Uber Eats送餐人員在開始接單工作前，必須戴口罩自拍，通過系統認證才能上路。
Uber今天宣布，擴大這項技術的使用範圍，除了已有350萬名駕駛與外送人員採用口罩認證外，對於曾不戴口罩而被駕駛檢舉的乘客，也必須通過一樣的認證程序才能叫車。
Uber網站表示，這項技術將於9月底在美國及加拿大上線，拉丁美洲與其他國家稍後實施。
Uber公司5月宣布，斥資5000萬美元為駕駛添購口罩、清潔用品等防疫裝備，購得3000萬個口罩及面罩，已發送口罩給全球140萬名駕駛員與外送人員。
Uber除了發表新的防疫規定，也向乘客宣導WashWear Air等三大防疫原則，分別是上車前先洗手消毒、戴上口罩、坐在後座搖下車窗保持空氣流通。
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