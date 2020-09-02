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台積電ADR大漲2.9%較台股溢價達10.2% 今開盤看漲

經濟日報 / 編譯 劉忠勇 ／綜合外電

台積電ADR（TSM）周二漲2.9%，收81.55美元，較台北交易股票溢價高達10.2%。費城半導體指數大漲近2%。

標普500指數和那斯達克指數再創新高，因蘋果勁揚，Zoom飆升帶動科技股領漲，經濟數據和美國政府與國會的刺激計畫共識有望出現進展，也幫助提振市場樂觀情緒。

道瓊指數收盤上漲215.61點，漲幅0.8％，收於28,645.66點；標普500指數上漲26.34點，漲幅0.8％，收3,526.65點；那斯達克指數勁揚164.21點，漲幅1.4％，收11,939.67點。

台灣加權股價指數昨天上漲111.83點收12,703.28點。台積電漲2%，收435.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 61.30 +1.46 61.30 0.00

中華電 CHT 107.55 -0.92 109.00 -1.33

台積電 TSM 479.51 +2.90 435.00 10.23

聯電 UMC 21.40 +2.82 21.90 -2.27

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 標普 台股

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