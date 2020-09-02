聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電ADR大漲2.9%較台股溢價達10.2% 今開盤看漲
台積電ADR（TSM）周二漲2.9%，收81.55美元，較台北交易股票溢價高達10.2%。費城半導體指數大漲近2%。
標普500指數和那斯達克指數再創新高，因蘋果勁揚，Zoom飆升帶動科技股領漲，經濟數據和美國政府與國會的刺激計畫共識有望出現進展，也幫助提振市場樂觀情緒。
道瓊指數收盤上漲215.61點，漲幅0.8％，收於28,645.66點；標普500指數上漲26.34點，漲幅0.8％，收3,526.65點；那斯達克指數勁揚164.21點，漲幅1.4％，收11,939.67點。
台灣加權股價指數昨天上漲111.83點收12,703.28點。台積電漲2%，收435.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 61.30 +1.46 61.30 0.00
中華電 CHT 107.55 -0.92 109.00 -1.33
台積電 TSM 479.51 +2.90 435.00 10.23
聯電 UMC 21.40 +2.82 21.90 -2.27
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言