股價狂飆 特斯拉發50億美元新股

美聯準會（Fed）發表的調整政策架構聲明中，已指出Fed對通貨膨脹目標改採較寬鬆的認定標準，暗示現行的低利率可能還會更低，且時間更長，這等於是為亞洲各國經濟首長開了綠燈，有助於各國在未來十年間重振經濟，並療癒新冠肺炎疫情對經濟及社會造成的傷痛。至少在未來幾年內，亞洲各國不必因為景氣過熱而擔心。

2020-09-01 19:34