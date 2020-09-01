股價狂飆 特斯拉發50億美元新股
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）1日公布，將推出上市以來最大規模新股發售計畫，要乘現今一飛衝天的股價優勢，籌集50億美元，以減緩未來債務壓力。
特斯拉在8月31日正式實施拆股計畫，股票從一股拆為五股。特斯拉31日的股價漲幅超過5%，報每股468.03美元，1日早盤股價漲逾0.8%。特斯拉在2010年6月上市，今年以來股票價值翻漲近五倍。
這家美國電動車大廠表示，計劃將發行新股取得的資金，來強化資產負債表及用於一般公司用途。特斯拉目前打算大規模擴增現有生產線的汽車產能，並有意在德國柏林、德州奧斯汀興建新廠。
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