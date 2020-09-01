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美股早盤漲跌互見 蘋果、台積電ADR均漲逾1%

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股1日早盤在平盤附近波動。美聯社
美股1日早盤在平盤附近波動。美聯社

美股上月強漲後漲勢稍歇，1日早盤漲跌互見、在平盤附近波動，台積電ADR與蘋果則都漲超過1%，特斯拉跌逾1%。

道瓊工業指數1日早盤跌94點或0.3%，標普500指數漲不到1%，那斯達克綜合指數漲0.6%，費城半導體指數漲0.6%，台積電ADR漲1.5%，蘋果股價也漲1.8%，凸顯科技股漲勢仍強，但特斯拉早盤跌1.1%。

視訊會議軟體平台Zoom第2季財報再奏捷，1日早盤漲逾30%。Zoom上季營收比去年同期增逾三倍。

投資人正密切關注周五（4日）發布的8月就業報告，經濟學家預期，美國8月非農就業人口將增加125.5萬人。

景順首席全球市場策略師胡柏（Kristina Hooper）表示：「關於美國就業報告，重要點在於要切記，聯準會（Fed）新的通膨目標政策，可能影響市場看待這份報告的方式。」

他說：「一般而言，就業報告良好，可能引發Fed為對抗通膨與景氣過熱而緊縮（貨幣政策）的疑慮。但在Fed的新政策下，至少目前這個疑慮已消散。」

Fed 台積電 通膨 美股

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