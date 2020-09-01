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彭博：蘋果傳要求供應至少7,500萬支5G iPhone

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
消息人士說，蘋果要求供應商生產至少7,500萬支5G iPhone。（路透）
消息人士說，蘋果要求供應商生產至少7,500萬支5G iPhone。（路透）

消息人士透露，蘋果公司已要求供應商生產至少7,500萬支5G iPhone，與去年推出時的要求產量差不多，凸顯蘋果預估市場在疫情與經濟衰退期間，對iPhone的需求維持不墜。

知悉情況的消息人士說，蘋果預期新一代iPhone今年的出貨量可能多達8,000萬支，而蘋果計劃在10月推出四款新機，其中包含有5G連網功能的機款。

此外，蘋果還準備在秋季推出一款新的平板電腦iPad Air，擁有與iPad Pro螢幕類似的全平面（edge-to-edge）螢幕設計、兩款新的Apple Watch，以及 Beats品牌以外的首款頭戴式耳機。另外，還有一款尺寸較小的智慧音箱HomePod。蘋果發言人對此拒絕置評。

疫情 品牌 5G 蘋果 iPhone

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