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超微股價一度大漲8％ 原因是這個

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
超微（AMD）周末悄悄在官網上發布新的入門級遊戲顯示卡，AMD Radeon RX 5300。（擷自超微官網）
超微（AMD）周末悄悄在官網上發布新的入門級遊戲顯示卡，AMD Radeon RX 5300。（擷自超微官網）

超微（AMD）股價周一（8月31日）一度大漲8%，原因是周末悄悄在官網發在了新的入門級遊戲顯示卡AMD Radeon RX 5300。

超微這支新卡針對競爭者輝達（Nvidia）的GeForce GTX 1650而來，但售價較低。

超微在7月發布的財報中獲利優於預期，主要因為筆記型電腦用處理器，以及資料中心伺服器處理器銷售暢旺。當時公司上調本季財務指引，同時表示有信心滿足市場的強勁需求。

除了個人電腦與伺服器業績出色之外，彭博行業研究分析師Anand Srinivasan說，超微的半客製晶片組今年供貨給更新版的Sony與微軟的遊戲機。

超微周一終場收漲6.2%至90.82美元，再創歷史新高，今年以來，超微股價漲幅高達99%，自6月至今的漲幅為75%。

顯示卡 NVIDIA

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