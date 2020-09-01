供需因素拖累國際油價下跌　金價小漲作收

國際原油期貨周一（8月31日）收跌，布蘭特原油從五個月高點下滑，因全球需求仍低於新冠疫情前水準，而美國產量小幅上升；黃金價格維持漲勢，投資人在評估聯準會貨幣政策策略的最新調整。

●油價周一下跌

紐約原油10月期貨結算價報每桶42.61美元，下跌0.36美元，跌幅0.8%。

布蘭特原油期貨結算價跌0.53美元，至每桶45.28美元，跌幅1.2%。

以月線來看，布蘭特原油8月上漲7.5%，為連續第五個月上漲。美國紐約原油期貨則為連續第四個月上漲，漲幅達5.8%，8月26日勞拉颶風襲擊時曾觸及每桶43.78美元的五個月高點。

不過，分析師表示，隨著全球主要經濟體從疫情相關封鎖措施中的復甦非常緩慢，市場燃油仍可能供應過剩。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「需求問題沒有顯示出任何真正改善的跡象。」

美國的能源資訊署（EIA）周一公布的月報顯示，美國6月石油產量增加每日42萬桶，至1,044萬桶。這項消息為油價帶來進一步壓力。

不過，美國墨西哥灣沿岸目前的石油產量下滑，能源業者繼續努力恢復在上周兩場風暴襲擊前關閉的鑽井平台和煉油廠。

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn表示：「人們仍然擔心颶風勞拉的滯後效應，它對煉油廠運營的影響，以及對需求和出口的影響。」

●金價小漲

由於聯準會鴿派政策拖累美元貶至兩年最低，金價周一小幅上漲。

黃金現貨8月31日收盤小漲0.15%，報每英兩1,967.81美元，盤中稍早觸及8月19日以來最高1,976.14美元。

美國黃金期貨結算價上漲0.2%，報每英兩1,978.60美元。

Circle Squared Alternative Investments創始人Jeffrey Sica表示：「美元走弱，以及對美元將進一步走軟的預期，導致黃金小幅上漲。」

美元指數已下滑至逾兩年最低，反映聯準會新推出的平均通膨目標政策為美元帶來壓力，該政策將允許利率維持在低檔，即使未來通膨略有上升。低利率通常會支撐金價，黃金是對抗通膨和貨幣貶值的工具。

不過以全月而言，黃金現貨價格在8月下跌0.3%，8月7日一度創下每英兩2,072.49美元的紀錄高價。