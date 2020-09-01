台積電ADR周一跌1.5% 較台股溢價達9%

台積電ADR（TSM）周一跌1.5%，收79.25美元，較台北交易股票溢價9.3%。費城半導體指數跌0.2%。

美股標普500指數周一收低，但創下30多年來最大8月漲幅，道瓊工業指數也下跌，投資人稍作喘息，那斯達克綜合指數收高，歸功於蘋果飆升。

道瓊工業指數下跌223.82點，跌幅0.8%，收28,430.05點；標普500指數跌0.2%，收3,500.31點，那斯達克綜合指數漲0.7%，收在11,775.46點。標普500指數8月上漲7%，這是自1986年以來的最大8月漲幅。

台灣加權股價指數昨天下跌137.40點收12,591.45點。台積電漲跌近2%，收426.50元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 60.43 -1.44 61.20 -1.26

中華電 CHT 108.56 -0.51 108.50 0.06

台積電 TSM 466.07 -1.48 426.50 9.28

聯電 UMC 20.82 -2.48 21.20 -1.80

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價