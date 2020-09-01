馬斯克成全球第三富！身價急超越祖克伯

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）身價隨著股價水漲船高，現在已成為全世界第三大富豪，超越臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）。

隨著特斯拉股票分拆後，延續今年來的暴漲走勢，現在馬斯克的資產淨值僅次於全球首富、亞馬遜執行長貝佐斯，以及微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）。

根據彭博億萬富豪指數，馬斯克現在資產淨值達1,154億美元，超越祖克伯的1,108億美元，但與貝佐斯的2,025億美元財富相比，仍有一大段距離，但逼近蓋茲的1,248億美元。

49歲的馬斯克今年來資產淨值大增878億美元，原因是特斯拉股價暴漲約500%。此外，特斯拉董事會與執行長馬斯克之間敲定令人咋舌的優渥薪酬方案，也有助於馬斯克拉高身價。只要薪酬方案中的所有目標達成，他將獲得超過500億美元獎勵。

特斯拉目前公司市值達4,640億美元，超過零售巨擘沃爾瑪，在全球排行第十，在美國排名第七。

馬斯克是在上周加入祖克伯、貝佐斯與蓋茲的「千億美元」財富俱樂部。

同樣在8月31日，貝佐斯的前妻史考特（MacKenzie Scott）也成為全球最富有女人，超越萊雅集團繼承人Françoise Bettencourt Meyers。史考特在與貝佐斯離婚時獲得4%的亞馬遜股票，目前價值664億美元。