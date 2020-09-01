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雖跌逾200點 道瓊指數創1984年來最佳8月走勢

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
史坦普500指數和道瓊工業平均指數創下1980年代以來最佳8月表現。（美聯社）
史坦普500指數和道瓊工業平均指數創下1980年代以來最佳8月表現。（美聯社）

美股史坦普500指數和道瓊工業平均指數創下1980年代以來最佳8月表現。

道瓊指數下跌223.82點或0.78%收2萬8430.05點，而史指下跌7.7點或0.22%收3500.31點。那斯達克綜合指數上揚79.82點或0.68%收1萬1775.46點。

銀行股的跌勢拖累道指和史指。摩根大通、花旗集團、美國商銀和富國銀行均下跌超過2%，原因是美國國債殖利率下降。聯準會(Fed)副主席克拉里達(Richard Clarida)表示利率不會因為失業率下降而上升，殖利率聞訊下降。

同時，在兩支重點股票進行股票分拆後，那指上漲。蘋果在1分4之後上漲3.39%報129.04元。特斯拉股價在1分5後上漲12.57%收498.32元。

道指本月上漲7.6%，為1984年以來最大8月漲幅。史指上漲7%，為1986年以來的最佳8月表現。

史指也出現連續第5個月上漲。根據Suntrust / Truist Advisory的數據，自1950年以來，這種連升5月情形只出現過26次。一旦出現這種情況，史指當年有96%的機率上漲。

該公司首席市場策略師勒納(Keith Lerner)在報告中表示：「不過，值得注意的是，在如此強勁的每月連漲趨勢之後，短期股票漲幅將如預般期趨向平緩。」

本月漲幅將史指推高至創新高紀錄，正式確認新牛市已經開始。8月漲勢建立在市場從3月23日盤中低點大幅反彈之後的走勢。在此期間道指和史指分別上漲55.7%和60%。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼(Ed Yardeni)在報告中表示，我們「曾希望市場能夠略為整理一下自3月23日以來的漲勢，從而讓獲利有反彈的機會。」「但是，Fed官員承諾會長期將利率維持在接近零的水平，從而繼續抬高股價。因此，它們加劇了股價的融漲。」

今年稍早，Fed將利率降至零，並啟動一項無上限資產購買計畫，以支持經濟度過新冠病毒大流行。Fed上周更制定一個通膨政策框架，將使利率長期保持較低水平。

巴菲特(Warren Buffett)宣布，他的波克夏控股(Berkshire Hathaway)已收購日本5大貿易公司超過5%的股份，這顯然是看好全球經濟的長期賭注。這些公司是伊藤忠商事株式會社、丸紅株式會社、三菱商事株式會社、三井物產株式會社和住友商事株式會社。這5家公司業務偏及進人金屬到食品的所有商品到日本，並為製造商提供服務。

道指本周新增3支新成分股，而蘋果公司的影響力已降低。31日開盤時，道指新成分股包括Salesforce、Amgen和Honeywell取代了長期成分股埃克森美孚、輝瑞和雷神科技。

Fed 日本 巴菲特 聯準會

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