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美股早盤持平 蘋果、特斯拉股票分割後再飆

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股31日早盤小漲。蘋果和特斯拉股價繼續上漲。美聯社
美股31日早盤小漲。蘋果和特斯拉股價繼續上漲。美聯社

美股31日早盤在平盤附近波動。蘋果和特斯拉股票分割計畫正式生效，以分割後的股價進行交易；蘋果（每1股分為4股）早盤漲1.8%；特斯拉也以1股拆為5股後的新基準進行交易，早盤漲1.2%。

道瓊工業指數跌76點或0.2%，標普500指數微幅下跌0.05%、那斯達克綜合指數漲0.2%、費城半導體指數跌0.2%、台積電ADR跌1.9%。

標普500指數本月以來已勁揚7.2%，本月可望締造1984年來表現最佳的8月。道瓊工業指數本月來也漲逾8%，朝36年來表現最佳的8月邁進。

美股本月延續3月23日盤中低點以來的強彈漲勢。自那時起，道瓊工業指數和標普500指數分別大漲57%和60.1%。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師亞德尼表示：「我們原本就希望市場能鞏固3月23日以來的漲勢，讓獲利有機會反彈，然而，聯準會（Fed）官員藉由承諾長期維持利率接近於零，持續推升股價，這可能導致股價漲過頭。」

今年稍早，Fed把利率降至接近零，並祭出無限量購進資產的計畫，以支持經濟抵禦疫情衝擊。Fed上周調整政策架構，將把低利率維持更久。

標普 Fed 美股

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