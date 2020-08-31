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Fed副主席：不會因為失業減少就升息 也不認同負利率

經濟日報 / 編譯／任中原
美國聯準會（Fed）主管貨幣政策副主席克拉里達31日表示，Fed承諾不會單單只因為失業率下降，就提高利率。（美聯社）
美國聯準會（Fed）主管貨幣政策副主席克拉里達31日表示，Fed承諾不會單單只因為失業率下降，就提高利率。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主管貨幣政策副主席克拉里達31日表示，Fed承諾不會單單只因為失業率下降，就提高利率；他本人與同僚們也不認為負利率是目前可行的政策選項之一；至於「控管殖利率曲線」措施現在並不考慮，不過未來有可能改變。

Fed上周提出新的決策架構，採取「平均通膨目標」，並對「最高就業」賦予新的意義，強調不會因為通膨率急升及失業率下降就立即升息。

克拉里達在彼得森國際經濟研究所針對Fed改變政策架構發表演說時指出，「我的同僚和我本人相信，新的架構代表我們的貨幣政策策略做了一次關鍵且有力的進化，最能促使Fed現在與可預見的未來執行政策，持久地達成雙使命目標」。

他也承認之前的政策可能已經誤入歧途，因為在低利率已經成為常態的的現實世界中，Fed以往所遵循的決策模型不會有效。

他表示，「這項改變表現了我們的判斷，即並沒有證據證明單單是因為失業率偏低，就會推動通膨上升，或使通膨率持久性地超過與Fed使命一致的水準，或引發對金融穩定的顧慮；在我們的新架構下，低失業率將不是觸發政策行動的充分條件」。

他承認Fed以往遵循的模式，即薪資與通膨將會因為更多人有工作而上升，「可能且已經錯誤」；而且只因為一套模型預示通膨即將來臨，「殊難謂之有理」。

但他也不認為負利率就能激發通膨；他表示，Fed官員並不認為負利率「是一項具有吸引力的政策選項」；至於控管殖利率曲線措施，「如果環境明顯改變」，也可能付諸執行，但現在還未搬上檯面。

Fed 通膨 失業

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