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利多支撐 國際油價漲至五個月高點

經濟日報 / 編譯／任中原

國際油價31日盤中漲到五個多月來高點，主因為阿拉伯聯合大公國的阿布達比宣布減少供油量30％，再加上中國大陸經濟數據良好有利需求。高盛集團也看漲油價，並調高年底油價預估。

布蘭特原油11月期貨31日盤中漲1.3%，報每桶46.40美元，可望連續五個月收紅；西德州10月期貨也漲1.2%，報每桶43.47美元，也可望連續四個月收紅。

阿布達比國營石油公司已通知客戶，10月將減供30%，減幅比9月的5%大幅擴大，以確實履行減產協定。新加坡華僑銀行經濟學者指出，由於全球原油需求逐漸回升，因此阿布達比減少供給量將有助於消化國際油市過多的庫存。

另外，美國墨西哥灣區煉油廠之前因為「蘿拉」颶風來襲而停工，現在業者正加速恢復運作，也有利於原油需求及美國油價。其他利多還包括美元貶值，以及中國大陸8月非官方服務業採購經理人指數意外強勁等。

在利空方面，數據顯示中國大陸境內與境外原油庫存量達到新高，因此預料9月中國大陸原油進口量可能減少；美國期貨商品交易所的數據也顯示，避險基金與經理人已將美國原油的多單砍到近四個月來的最低點；油價回升也鼓勵美國生產者恢復鑽油，八月開工油井數增加3口。

分析師指出，國際油價可能緩步走高，不會急漲，因為短期供給充裕，且全球經濟復甦脆弱，不利油價漲勢。高盛集團將年底時布蘭特油價預估從每桶43美元調高到48美元，西德州預估油價從40美元調高到45.5美元。

油價

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