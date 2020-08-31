2020總統大選結果恐拖數月 股市示警

股市選擇權交易人警告，2020年總統大選恐難分軒輊，投票結果可能持續到年底；政治評論員也表示，別期望在選舉日當天得知選舉結果，通訊選票至少要幾天或幾周計票，若能在明年1月20日新正副總統就職日前得知結果，堪稱幸運。

福斯商業網(Fox Business)報導，專精買賣避險基金的交易人表示，選擇權市場明顯示警；11月3日選舉當天，川普總統和對手拜登無法分出勝負，誰能贏得白宮將拖延數月之久，影響股票市場。

選擇權玩家的理論是，膠著選情將影響股價，因為投資人痛恨不確定性，尤其是因為白宮政策衍生的不確定性。

若拜登當選，將導致大規模的規範改變、更高的稅賦，而若川普連任則可能持續政策，推高股市。

為緩和風險，交易人會搶購選擇權來保護大企業股票的史坦普500指數(Standard & Poor`s 500)動盪，即投資人因應選舉不確定性的選舉日後「隱含波動性」證明。

投資人未雨綢繆的原因有很多，諸如新冠肺炎疫情及其造成的經濟不確定性，而選舉等大活動之前總會出現高漲的選擇權活動。

但仰賴選擇權商業的人們對此相當謹慎，若大選沒有明顯贏家，對市場的影響恐持續一段時間。

Optimize Advisors風險首席顧問德菲歐(Andrew DeFeo)說，12月和1月的史坦普動盪若持續，將影響市場一段時間。

就股市而言，交易人無法準確預測未來，即無端出現的黑天鵝事件，選擇權市場預測動盪情況的不穩定性很準；例 如2008年金融危機和現在可能膠著的選情；換句話說，股票可能出現大幅震盪。

「國會山莊報」(The Hill)政治評論員表示，由政治操作員、前政府官員及專家6月籌組「過渡完整計畫」(Transition Integrity Project)，模擬2000年佛州布希對高爾的選舉危機。

其中一種「大膽結果」的情況顯示，北卡羅來納州、密西根州和佛州翻盤；若北卡選民青睞拜登，佛州選民支持川普，密西根的選票若遭破壞，將讓拜登贏得該州和總統大位；若兩黨都宣稱拿下密西根州，則將交由選舉人團投票。

若到了就職日預定進行的當天中午仍未分勝負，恐導致總統職權之爭的情況；若是如此，考量川普-潘斯任期屆滿且未連任，根據1947年的「總統繼任法案」(Presidential Succession Act)，第三順位的眾院領袖波洛西(Nancy Pelosi)將暫代總統職到選舉結果出爐。