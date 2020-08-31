美股9月走勢 看上不看下

美股8月牛氣沖天，可望締造34年來最佳單月表現，分析師預期，在華府與聯準會（Fed）不斷祭出財政與貨幣政策以減緩新冠疫情對經濟衝擊的情況下，大盤指數本月可望挾帶強漲的氣勢，繼續向上攻堅。

分析師認為，美股有望在9月開始的第一周繼續攀高，因Fed副主席理克拉瑞達31日將發表貨幣政策談話，預料將重申主席鮑爾在傑克遜洞央行年會所傳達訊息：Fed願意讓通膨暫時升溫，以幫助經濟和就業市場。

此外，蘋果與特斯拉在股票分割後於本周一開始交易，Salesforce.com、安進（Amgen）和Honeywell等新成員31日起將加入道瓊工業指數，取代埃克森美孚、輝瑞和雷神。CFRA首席投資策略師史托佛爾說，投資人仍將沉浸於Fed寬鬆的利多，蘋果與特斯拉的股票分割能讓更多散戶進場購買。

經濟學家也略更樂觀看待第3季的經濟數據，投資人也將緊盯華府磋商新一輪刺激方案的進展。

其他分析師也看到了足以支持股市更上層樓的證據，嘉信理財（Charles Schwab）的交易與衍生性商品部門副總佛雷德瑞克認為，投資人不會就此收手，若有拉回，將繼續進場逢低買進。

一些策略師也看好標普500指數的年底價位，BMO資本市場首席投資策略師貝爾斯基上周預估該指數年底的目標價位為3,650點，比目前水準高出約4％。SunTrust顧問服務公司市場策略長勒納認為，歷史紀錄顯示，在創紀錄高點後的12個月內，股市通常會再漲9.2％。

儘管歷史經驗顯示，美股在9月通常表現不佳，但今年有另一因素影響─美國總統大選。數據顯示，平均而言，道瓊工業指數從未在總統大選年的9月收黑。