美國8月失業率下滑...別高興太早

儘管美國8月失業率有望降至個位數、為3月來首見，但美國大企業最近幾周削減職缺與裁員的總數超過20萬人，顯示眾多員工將從原先「放無薪假」的痛苦期，淪為慘遭永久性裁員的厄運，預示新冠肺炎對美國經濟造成的傷害須花更多時間才能復原。

美國本周將公布8月就業報告，非農就業人口預料將增加140萬人，失業率將降至9.8%，為3月來首度降至個位數，顯示勞動市場持續好轉，但最新的企業裁員行動卻顯示情況可能沒那麼樂觀。

這一波企業裁員行動最先是以航空業為主，之後蔓延到零售、娛樂及化妝品業。

至7月24日止，民航業員工被裁員、放無薪假及被告知可能丟掉飯碗者超過40萬人。零售業4月初時放無薪假者超過100萬人，其中許多人可能遭到永久裁員。

最新一波則是米高梅國際酒店集團上周宣布裁員1.8萬人，可口可樂也對美國4,000名員工提供優退，全球人數可能更多，科技業則有Salesforce.com裁員1,000人。

高盛估計，之前被暫時性裁員的員工中，近25%可能無法返崗。

原先「放無薪假」的員工是否能獲得續聘，是美國勞動市場能否進一步改善的關鍵。

經濟學者表示，由於新冠肺炎疫情對民眾健康及經濟活動仍構成威脅，而各國政府的擴張支出措施已成強弩之末，使景氣復甦力道相當脆弱，現在又加上企業擴大裁員，全球經濟更將雪上加霜。

專家指出，企業擴大裁員，反映主管認為必須因應的經濟衝擊時間會比原先預期還長，思維因而轉向將面臨更長久的危機情勢。Randstad RiseSmart針對雇主人資部門所進行的調查發現，在已實施無薪假或裁員的企業中，近半數正考慮在未來一年擴大裁員。