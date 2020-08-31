聽新聞
test
0:00 / 0:00

WHO給糖 鼓勵富國資助新冠疫苗計畫

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

為吸引較富裕的國家加入全球新冠疫苗資助計畫（COVAX），世衛組織（WHO）開出更優惠的新條件，讓這些國家可以選擇他們想要的新冠疫苗，同時也保有取得他們「全部」劑量的權利。

根據路透看到的文件，此一調整似乎是為了說服已自行簽署雙邊協議來取得實驗性疫苗的政府，在截止日期（31日）前提交意向書，也加入全球性架構的COVAX。

一名西方國家的外交官表示，「他們正試著對自行籌資的國家採取更靈活的態度，讓這些國家更有興趣加入該計畫…」。

美國、日本、英國，以及歐盟不顧WHO「疫苗民族主義」將使供應吃緊的警告，均已自行與研發廠商敲定協議，以提供新冠肺炎疫苗給予本國國民。

疫苗 新冠肺炎 WHO

延伸閱讀

泰國積極研發新冠肺炎疫苗 盼國際關注研製能力

新冠治療新契機 細胞治療現曙光

法國病毒傳播加快 馬克宏考慮再度封城

抗新冠肺炎研究熱點 間質幹細胞有潛力

相關新聞

美股9月走勢 看上不看下

美股8月牛氣沖天，可望締造34年來最佳單月表現，分析師預期，在華府與聯準會（Fed）不斷祭出財政與貨幣政策以減緩新冠疫情...

WHO給糖 鼓勵富國資助新冠疫苗計畫

為吸引較富裕的國家加入全球新冠疫苗資助計畫（COVAX），世衛組織（WHO）開出更優惠的新條件，讓這些國家可以選擇他們想...

新興市場 暗藏六大風險

新興市場在今年似乎意外平順地度過8月後，仍不容投資人自滿，因為專家指出，新興資產到今年底前依然潛伏六大風險。

新冠疫苗臨床10月揭曉 牽動股市千億美元資金

藥廠第一波大規模新冠疫苗的人體臨床試驗結果，最快將於10月出爐，成效不僅攸關全人類健康，也將牽動股市投資人逾1,000億...

美國8月失業率下滑...別高興太早

儘管美國8月失業率有望降至個位數、為3月來首見，但美國大企業最近幾周削減職缺與裁員的總數超過20萬人，顯示眾多員工將從原...

美國房市榮景 還有好幾年

今年夏季美國房市屢屢傳出成交價高於屋主預設價格的交易，凸顯買氣升高，許多房地產專家預期，美國房市榮景至少仍將延續好幾年。

臉書沒撤下「鼓吹武裝」活動 查克柏格認錯：作業疏失

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)本周示威活動造成兩人死亡，臉書員工27日在全公司會議中譴責執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)，質疑臉書鼓吹暴力陰謀論並提供武裝民兵組織窩藏之地，查克柏格坦承臉書未撤下示威暴力活動，並稱此為作業疏失。

沃爾瑪為何想插旗TikTok？年輕用戶是關鍵

沃爾瑪（Walmart）或許是全世界最大零售商，但面對亞馬遜的線上制霸，沃爾瑪卻始終突破無解。問世3年、飛速成長的Tik...

谷歌、臉書「海底電纜」計畫轉彎 排除香港只連台菲

科技巨擘谷歌（Google）及臉書（Facebook）鋪設「海底電纜」連結美國到亞洲的計畫轉彎，新提案放棄原先連接香港的選項，改為與菲律賓、台灣相連，以消除川普政府對中國的國安疑慮。

受疫情重創 哥倫比亞航空獲紓困3.7億美元

受疫情之累，哥倫比亞航空公司（Avianca）整個機隊幾乎全都停飛，哥倫比亞政府今天宣布將提供哥航3.7億美元融資以度難關。

TikTok對手Triller加入收購戰 擬報價200億

抖音國際版TikTok的收購戰，又有新公司加入，而且是它的直接競爭對手、智能手機應用程序開發商Triller；該公司董事長薩尼維斯特(Bobby Sarnevesht)表示，已通過英國投資公司Centricus提出以200億元收購TikTok的計畫。

沃爾瑪若能收購TikTok 有助拉攏年輕客群挑戰亞馬遜

沃爾瑪(Walmart)是全球最大的零售商，但始終沒法打破亞馬遜的網購主導地位，不過中國抖音海外版TikTok有可能幫助它打破這個局面。

熱門新聞

「廢妃」詩妮娜抵達慕尼黑 露臍背心低腰褲當戰袍

加油站驚見女子僅穿內衣光屁股加油 周遭民眾全看傻

代夫出征？安倍的「政壇妻子」將投入自民黨主席補選

正妹空姐秀「高難度」倒立關儲藏櫃特技 影片瘋傳眾網友稱奇

日本新首相人選 共同社民調石破茂以34.3%居冠

美國共和黨全代會僅一官員戴口罩 眼尖網友：是阿查爾部長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。