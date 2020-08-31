WHO給糖 鼓勵富國資助新冠疫苗計畫

為吸引較富裕的國家加入全球新冠疫苗資助計畫（COVAX），世衛組織（WHO）開出更優惠的新條件，讓這些國家可以選擇他們想要的新冠疫苗，同時也保有取得他們「全部」劑量的權利。

根據路透看到的文件，此一調整似乎是為了說服已自行簽署雙邊協議來取得實驗性疫苗的政府，在截止日期（31日）前提交意向書，也加入全球性架構的COVAX。

一名西方國家的外交官表示，「他們正試著對自行籌資的國家採取更靈活的態度，讓這些國家更有興趣加入該計畫…」。

美國、日本、英國，以及歐盟不顧WHO「疫苗民族主義」將使供應吃緊的警告，均已自行與研發廠商敲定協議，以提供新冠肺炎疫苗給予本國國民。