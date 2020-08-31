美國房市榮景 還有好幾年
今年夏季美國房市屢屢傳出成交價高於屋主預設價格的交易，凸顯買氣升高，許多房地產專家預期，美國房市榮景至少仍將延續好幾年。
全美房地產經紀人協會（NAR）的資料顯示，美國房價中位數7月首度突破30萬美元大關；NAR預期，需求可望延續至2021年，房價將繼續上漲。
美房價走高並未嚇跑年輕買家；建商Meritage表示，上季訂單量躍升32%，遠優於分析師預估的下滑12.7%。
美國購屋意願升高的動能，來自人口版圖趨勢、超低利率和疫情促使民眾遷離市區；與此同時，成屋供給趨緊、未完工新屋興建進度緩慢，也帶動房價走高，進而推升建商股價。
WedBush證券公司分析師麥坎列斯說：「目前美國三大人口族群（嬰兒潮、千禧世代、Z世代）都在尋找新家。對美國建商來說，局勢相當樂觀。」
多項統計均反映美國房市意外強勁；商務部的數據顯示，第2季住宅自有率達67.9%，為2008年第3季以來最高水準；35歲以下者的住宅自有率攀升至40.6%，是季比增幅最大的年齡層。
房市強勁另一個焦點是所謂的「升級市場」，也就是換購較大房屋；但出售原本房子雖容易，購買新家的成交價往往高於賣方出價。
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