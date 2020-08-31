新冠疫苗臨床10月揭曉 牽動股市千億美元資金

藥廠第一波大規模新冠疫苗的人體臨床試驗結果，最快將於10月出爐，成效不僅攸關全人類健康，也將牽動股市投資人逾1,000億美元的資金。分析師認為，若結果良好，短線投資人可能會獲利了結、落袋為安，長期將取決於獲批准的疫苗數、及民眾的接種情況。

巴隆周刊報導，新冠疫苗相關消息都會引發股價大幅震盪，因所涉利益龐大；伯恩斯坦公司（Bernstein）分析師蓋爾表示，光是明年一年，各藥廠銷售的新冠疫苗價值可能高達200億美元。美國上周表示，已針對三種候選疫苗，生產好幾十萬劑，獲批准後便可投入市場。

目前新冠疫苗的研發競賽充滿不確定性，位居領先者為莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、BioNTech、Novavax或嬌生等公司，但何者的疫苗效果與安全性最佳，仍不清楚。最新一波線索可望10月浮現，屆時輝瑞與BioNTech預期都將公布涉及3萬人的疫苗試驗數據，莫德納之後不久也將公布資料。

分析師表示，試驗數據將決定這些公司的股價走勢；美國食品暨藥物管理局（FDA）說，疫苗的許可標準是臨床實驗有效率在50%以上，這個指標也將成為投資人的預設標準。若數據良好，短線投資人可能先獲利了結。