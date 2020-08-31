新興市場 暗藏六大風險

新興市場在今年似乎意外平順地度過8月後，仍不容投資人自滿，因為專家指出，新興資產到今年底前依然潛伏六大風險。

彭博資訊報導，首先是新冠肺炎疫情再度升溫，已經危及多國振興景氣的計畫。

其次是11月的美國總統大選無論由誰勝出，都將成為新興市場的利空。

若是民主黨候選人拜登入主白宮，預料將終止川普與俄羅斯、土耳其、埃及、菲律賓、波蘭及匈牙利等強人政權所建立的緊密關係；拜登盯上的國家資產將遭拋售，促使投資人揣測下一個是誰，拖累整體新興市場。

第三是圍堵中國大陸的影響。隨著拜登採取與川普類似的政策，將強化中國大陸遭孤立的態勢，從而衝擊投資人對大陸資產的喜好，並拖累新興市場；若是川普連任，也將加強圍堵中國大陸。

第四為拉丁美洲的動盪情勢。巴西與智利等地民眾為抗議貧窮和疫情失控而走上街頭，導致暴力示威惡化；拉美資產的表現已落後於亞洲和東歐等其他新興市場。

第五是土耳其引發的地緣政治緊張。土耳其總統厄多安已更堅定推動在地中海東部探勘能源的政策，引發歐盟制裁，導致土國里拉重貶，又導致當局更嚴格管控市場。

最後，利比亞內戰已捲入埃及、法國、土耳其、阿拉伯聯合大公國及俄羅斯等國，由於歐盟和美國都無法緩和情勢，投資人將從這些國家撤資，導致新興市場的信用違約交換（CDS）價格暴漲。