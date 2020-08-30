臉書沒撤下「鼓吹武裝」活動 查克柏格認錯：作業疏失

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)本周示威活動造成兩人死亡，臉書員工27日在全公司會議中譴責執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)，質疑臉書鼓吹暴力陰謀論並提供武裝民兵組織窩藏之地，查克柏格坦承臉書未撤下示威暴力活動，並稱此為作業疏失。

科技網站The Verge報導，一個自稱為「基諾沙國民兵」(Kenosha Guard)的組織在臉書頁面上「號召武裝」，甚至兩名民眾在基諾沙示威喪命後，該專頁還留在臉書上。

華盛頓郵報(WP)報導，臉書現已移除「基諾沙國民兵」臉書專頁，也撤下「武裝公民保護我們的生命財產」活動；查克柏格向員工表示，臉書收到許多暴力檢舉，並稱「基諾沙國民兵」專頁與活動違反臉書政策，應當移除。

查克柏格表示：「這主要是作業疏失，因為臉書由專門團隊來執行有關危險組織的政策……最初篩選的那些承包商與檢查人員並未挑出這些內容。」該團隊在第二輪審查更敏感內容時，才注意到這些活動違反臉書政策，並因此刪除相關內容與帳號。

查克柏格指出，他對此事與最近非裔遭警察殺害事件感到不安挫折，這表示臉書應多加努力；不過他未說明承包商是否因此遭訓誡，或者臉書是否會有額外訓練或改變，也未向暴力事件受害者或其家屬致歉。

華郵報導，臉書一直以來未能有效監管臉書與Instagram平台，其中部分貼文或影片旨在挑起、組織或推崇暴力。

查克柏格成為臉書內外部箭靶，臉書自2004年創立以來，便被用來傳達暴力意識形態；臉書2018年承認，緬甸少數民族洛興雅族(Rohingya)遭種族清洗期間，臉書被用來煽動和挑起暴力；2019年紐西蘭一名槍手濫射清真寺時，也利用臉書直播血腥畫面。

民權組織「顏色改變」(Color of Change)理事長羅賓森(Rashad Robinson)表示，臉書的問題並非單次失能，而是根深蒂固的體制問題，「臉書優化成長與利益，而非安全、正直與保障；這是個破碎體制，並朝其設計方向發展。」