快訊

驚悚！新竹國際風箏節女童遭捲上天擺盪 臉頸擦傷嚇哭

玉山小獼猴遭車撞死 母猴心碎抱屍7日終於放下了

臉書沒撤下「鼓吹武裝」活動 查克柏格認錯：作業疏失

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合29日電

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)本周示威活動造成兩人死亡，臉書員工27日在全公司會議中譴責執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)，質疑臉書鼓吹暴力陰謀論並提供武裝民兵組織窩藏之地，查克柏格坦承臉書未撤下示威暴力活動，並稱此為作業疏失。

科技網站The Verge報導，一個自稱為「基諾沙國民兵」(Kenosha Guard)的組織在臉書頁面上「號召武裝」，甚至兩名民眾在基諾沙示威喪命後，該專頁還留在臉書上。

華盛頓郵報(WP)報導，臉書現已移除「基諾沙國民兵」臉書專頁，也撤下「武裝公民保護我們的生命財產」活動；查克柏格向員工表示，臉書收到許多暴力檢舉，並稱「基諾沙國民兵」專頁與活動違反臉書政策，應當移除。

查克柏格表示：「這主要是作業疏失，因為臉書由專門團隊來執行有關危險組織的政策……最初篩選的那些承包商與檢查人員並未挑出這些內容。」該團隊在第二輪審查更敏感內容時，才注意到這些活動違反臉書政策，並因此刪除相關內容與帳號。

查克柏格指出，他對此事與最近非裔遭警察殺害事件感到不安挫折，這表示臉書應多加努力；不過他未說明承包商是否因此遭訓誡，或者臉書是否會有額外訓練或改變，也未向暴力事件受害者或其家屬致歉。

華郵報導，臉書一直以來未能有效監管臉書與Instagram平台，其中部分貼文或影片旨在挑起、組織或推崇暴力。

查克柏格成為臉書內外部箭靶，臉書自2004年創立以來，便被用來傳達暴力意識形態；臉書2018年承認，緬甸少數民族洛興雅族(Rohingya)遭種族清洗期間，臉書被用來煽動和挑起暴力；2019年紐西蘭一名槍手濫射清真寺時，也利用臉書直播血腥畫面。

民權組織「顏色改變」(Color of Change)理事長羅賓森(Rashad Robinson)表示，臉書的問題並非單次失能，而是根深蒂固的體制問題，「臉書優化成長與利益，而非安全、正直與保障；這是個破碎體制，並朝其設計方向發展。」

查克柏格 華盛頓郵報 紐西蘭

延伸閱讀

沃爾瑪若能收購TikTok 有助拉攏年輕客群挑戰亞馬遜

威州反警暴示威未歇 川普下週親赴基諾沙視察

NBA／「字母哥」繳雙10表現 公鹿拆穿魔術晉級次輪

網球／西南公開賽女單決賽 大坂直美左腿拉傷棄賽

相關新聞

臉書沒撤下「鼓吹武裝」活動 查克柏格認錯：作業疏失

威斯康辛州基諾沙(Kenosha)本周示威活動造成兩人死亡，臉書員工27日在全公司會議中譴責執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)，質疑臉書鼓吹暴力陰謀論並提供武裝民兵組織窩藏之地，查克柏格坦承臉書未撤下示威暴力活動，並稱此為作業疏失。

受疫情重創 哥倫比亞航空獲紓困3.7億美元

受疫情之累，哥倫比亞航空公司（Avianca）整個機隊幾乎全都停飛，哥倫比亞政府今天宣布將提供哥航3.7億美元融資以度難關。

美增列11家中企 認定受解放軍掌控

美國政府28日表示，已認定中國交通建設集團等11家中國企業由中國軍方持有或掌控，為可能的制裁措施鋪路，也讓雙方緊張關係升...

馬斯克展3隻小豬 秀植腦晶片裝置

美國神經科技公司（Neuralink）共同創辦人馬斯克廿八日舉行發表會，展示研發的植入式「腦機介面」電子裝置，現場還有實...

臉書、Google海底電纜計畫轉彎 只連台菲不連香港

科技巨擘Google及臉書（Facebook）鋪設海底電纜連結美國到亞洲的計畫轉彎，新提案放棄原先連接香港的選項，改為與...

是否承受更多風險擴大紓困 美國聯準會評估中

因經濟仍受疫情所困，美國聯準會正評估是否敲定一項決策，即用可能讓政府與納稅人承受更多風險方式擴大緊急貸款方案，國會議員正...

不尋常？美股上漲 VIX恐慌指數也攀高

美股持續上攻，卻出現美股「恐慌指數」卻同步攀高的不尋常現象。對此專家表示，股市上揚不代表波動性不會提高。

美豬、美牛期貨雙雙走低 市場預期美勞動節後需求放緩

在芝加哥商業交易所（CME）交易的活牛與瘦豬期貨價格周五（28日）雙雙走低，交易員認為，這反映市場預期季節性需求將在美國...

標普500指數邁向1986年最佳漲勢 科技股強到令人膽寒

標普500指數周五連續六個交易日上漲，也連續六日刷新歷史新高，本月可望創下1986年來表現最佳的8月。市值前五大科技股帶...

GAP集團財務拉警報？宣佈今年將關225店 佔總數一成

美國服飾品牌集團GAP第2季的營運表現，即使優於市場預期，但似乎仍難彌補嚴重的財務狀況。日前宣佈包括Gap和旗下高端品牌...

美國防部新增11家解放軍企業名單 為制裁鋪路

美國國防部周五宣布擴大制裁大陸企業的名單，新增11家公司，包括中國交通建設、中國三峽集團、中國中化集團、中國東方紅衛星等...

TikTok擬控告美國政府

在美國官方的追殺之下，路透援引知情人士透露，TikTok準備最快於周一（當地時間24日）訴諸美國法院，控告美國政府。

熱門新聞

不尋常？美股上漲 VIX恐慌指數也攀高

安倍晉三請辭首相職位 留下「三大遺憾」

代夫出征？安倍的「政壇妻子」將投入自民黨主席補選

加油站驚見女子僅穿內衣光屁股加油 周遭民眾全看傻

臉書、Google海底電纜計畫轉彎 只連台菲不連香港

GAP集團財務拉警報？宣佈今年將關225店 佔總數一成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。