快訊

影／隔2天知本金聯世紀酒店再傳火警 百餘房客渾然不知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看壞經濟 億萬富豪緊抱現金

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

美國一群億萬富豪投資人因為日益擔心經濟前景，已提高現金部位至前所未見的水準，期能安度新冠肺炎危機，調查也顯示，美國企業超過八成的財務長認為美股價位偏高，加劇各界對於聯準會（Fed）長期低利率政策將助長股市泡沫的憂慮。

由800多位億萬富豪投資人組成的「Tiger 21」俱樂部27日表示，其成員已提高現金資產占總資產的比率至19%，遠高於新冠疫情爆發初期的約12%，主因為擔憂新冠肺炎疫情對美國經濟造成的衝擊。

Tiger 21的成員常擁有逾1億美元資產。

Tiger 21也說，約25%成員預估這波疫情將持續到明年6月底。Tiger 21主席索內菲爾說：「以統計學來看，（成員們）提高現金的速度非比尋常，這是Tiger 21歷來幅度最大、最迅速的資產配置變化。」

他指出，Tiger 21的成員在試圖謹慎建立資源時，也取得流動性，卻未立刻再把流動性投入市場，以保留現金部位，安度這場風暴。Tiger 21說，多數成員仍對美國的長期成長抱持信心，並且持續尋找「有大漲潛力的機會」。

另據Deloitte的每季調查顯示，84%的美企財務長認為美股目前價位太高了，凸顯美股近來漲勢之猛引發業界憂心。標普500指數目前本益比約為27倍，逼近2000年代初以來的最高水準。

在市場認為Fed將維持低利率更長一段時間、有助支撐股市之際，彭博資訊分析師指出，美國Wilshire 5000指數的總市值已達36.8兆美元，占美國迄第2季止國內生產毛額（GDP）19.4兆美元的比率，已達到190%，遠高於2000年3月的前次高點167%，這次的泡沫可能比達康泡沫更大。

新冠肺炎 疫情 美股

延伸閱讀

美國牛豬開放進口 台南市祭5大招保障在地畜牧業者

外交部：開放美豬讓台美經貿談判移除藉口 正確的一步

任正非：幾棒子打下來，美國一些政治家希望我們死

中國調整限制技術出口名錄 分析：回應美國

相關新聞

馬斯克展3隻小豬 秀植腦晶片裝置

美國神經科技公司（Neuralink）共同創辦人馬斯克廿八日舉行發表會，展示研發的植入式「腦機介面」電子裝置，現場還有實...

標普8月漲勢 挑戰34年最強

標普500指數上周五（28日）連續六個交易日上漲，也一連六日改寫歷史新高，本月可望創下美股1986年來表現最佳的8月。市...

日中小企業 禁得起疫情考驗

新冠肺炎疫情讓全球企業面臨空前危機，破產倒閉潮一波接著一波襲來，中小企業所受打擊尤深。但相較於許多國家，日本中小企業被迫...

美小型股 投資光環褪色

投資美國股市向來有套既簡單、又有效的策略，就是買進小型股，然後靜待股價飆漲。但過去十年來，投資美國小型股的報酬率卻遠不及...

鮑爾新策略…官員各有解讀

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周四（27日）提出貨幣政策新策略，將以「平均通膨目標」為衡量工具。而根據Fed多名官員最新...

美增列11家中企 認定受解放軍掌控

美國政府28日表示，已認定中國交通建設集團等11家中國企業由中國軍方持有或掌控，為可能的制裁措施鋪路，也讓雙方緊張關係升...

日飛天車升空 拚商用化

日本飛天車計畫SkyDrive 28日展示一段成功試駕飛天車的影片，雖然只飛不到5分鐘，但離車子可開上天就像開上高速公路...

Fed釋利多 商品市場歡呼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表明，未來可能容許通膨率升得更高，意味低利率將延續至多年後，令做多大宗商品的投資人備受鼓舞。...

臉書、Google海底電纜計畫轉彎 只連台菲不連香港

科技巨擘Google及臉書（Facebook）鋪設海底電纜連結美國到亞洲的計畫轉彎，新提案放棄原先連接香港的選項，改為與...

是否承受更多風險擴大紓困 美國聯準會評估中

因經濟仍受疫情所困，美國聯準會正評估是否敲定一項決策，即用可能讓政府與納稅人承受更多風險方式擴大緊急貸款方案，國會議員正...

不尋常？美股上漲 VIX恐慌指數也攀高

美股持續上攻，卻出現美股「恐慌指數」卻同步攀高的不尋常現象。對此專家表示，股市上揚不代表波動性不會提高。

美豬、美牛期貨雙雙走低 市場預期美勞動節後需求放緩

在芝加哥商業交易所（CME）交易的活牛與瘦豬期貨價格周五（28日）雙雙走低，交易員認為，這反映市場預期季節性需求將在美國...

熱門新聞

日婦失蹤26年成懸案 書櫃後發現一張嚇人字條

16歲少女被要求照顧美洲獅 遭狂咬手臂奮力搏鬥

安倍晉三躲不過家族宿命奧運夢碎？變身瑪利歐穿水管震撼全球

不尋常？美股上漲 VIX恐慌指數也攀高

Facebook跨海招募資深軟體工程師 最高年薪台幣3900萬

美軍黑鷹直升機訓練時墜毀！釀2死3傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。