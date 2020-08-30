快訊

影／隔2天知本金聯世紀酒店再傳火警 百餘房客渾然不知

專家：全球股市再漲有限

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

根據路透調查，股市專家預期，全球股市今年底收盤價位，將低於新冠肺炎疫情爆發前的高點，顯示後續上漲空間有限，但當前牛市有望再維持至少半年，與全球多數地區嚴峻的經濟前景脫鉤。

路透於8月12日至25日訪調歐美及亞洲逾200名股市策略師，這些專家預測，調查中提及的17個股市指數，年底收盤價位全都會低於疫情爆發前觸及的高點，且當中15個指數年線將收黑。

儘管路透最新的調查結果，略優於三個月前的調查，但仍舊凸顯歐股、美、亞股的後續上漲空間有限，原因是市場擔憂企業獲利疲弱，以及經濟不景氣。

股市已從3月底的低點勁漲多達57%，因為交易員和投資人原本聚焦於歷來最嚴重的經濟衰退，但很快地轉為關注全世界能多快復甦。然而路透最新調查結果卻意味股市可能難以繼續上攻。

鋒裕匯理資產管理公司全球研究主管蒂芬說：「股市已反彈，但如今的起漲價位已高，顯示股價已和基本面脫鉤，我們預期這種分歧會逐漸反映在股價上。」；「在股市持續回升的帶動下，整體報酬率預估值將於中期觸頂，之後逐漸喪失動能。我們仍然認為，接下來股市不會快速回升，就算出現短暫漲勢，也不會升抵疫情爆發前的水準。」

疫情 新冠肺炎 亞股

延伸閱讀

新冠肺炎境外確診5例未結案 在台接觸者均陰性

「癌症」死亡人數創新高！！專家籲：別忽視這動作保安康

巴西確診下降 專家：可能已達群體免疫

新加坡抗登革熱新招 學澳洲「以蚊攻蚊」

相關新聞

馬斯克展3隻小豬 秀植腦晶片裝置

美國神經科技公司（Neuralink）共同創辦人馬斯克廿八日舉行發表會，展示研發的植入式「腦機介面」電子裝置，現場還有實...

標普8月漲勢 挑戰34年最強

標普500指數上周五（28日）連續六個交易日上漲，也一連六日改寫歷史新高，本月可望創下美股1986年來表現最佳的8月。市...

日中小企業 禁得起疫情考驗

新冠肺炎疫情讓全球企業面臨空前危機，破產倒閉潮一波接著一波襲來，中小企業所受打擊尤深。但相較於許多國家，日本中小企業被迫...

美小型股 投資光環褪色

投資美國股市向來有套既簡單、又有效的策略，就是買進小型股，然後靜待股價飆漲。但過去十年來，投資美國小型股的報酬率卻遠不及...

鮑爾新策略…官員各有解讀

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周四（27日）提出貨幣政策新策略，將以「平均通膨目標」為衡量工具。而根據Fed多名官員最新...

美增列11家中企 認定受解放軍掌控

美國政府28日表示，已認定中國交通建設集團等11家中國企業由中國軍方持有或掌控，為可能的制裁措施鋪路，也讓雙方緊張關係升...

日飛天車升空 拚商用化

日本飛天車計畫SkyDrive 28日展示一段成功試駕飛天車的影片，雖然只飛不到5分鐘，但離車子可開上天就像開上高速公路...

Fed釋利多 商品市場歡呼

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表明，未來可能容許通膨率升得更高，意味低利率將延續至多年後，令做多大宗商品的投資人備受鼓舞。...

臉書、Google海底電纜計畫轉彎 只連台菲不連香港

科技巨擘Google及臉書（Facebook）鋪設海底電纜連結美國到亞洲的計畫轉彎，新提案放棄原先連接香港的選項，改為與...

是否承受更多風險擴大紓困 美國聯準會評估中

因經濟仍受疫情所困，美國聯準會正評估是否敲定一項決策，即用可能讓政府與納稅人承受更多風險方式擴大緊急貸款方案，國會議員正...

不尋常？美股上漲 VIX恐慌指數也攀高

美股持續上攻，卻出現美股「恐慌指數」卻同步攀高的不尋常現象。對此專家表示，股市上揚不代表波動性不會提高。

美豬、美牛期貨雙雙走低 市場預期美勞動節後需求放緩

在芝加哥商業交易所（CME）交易的活牛與瘦豬期貨價格周五（28日）雙雙走低，交易員認為，這反映市場預期季節性需求將在美國...

熱門新聞

日婦失蹤26年成懸案 書櫃後發現一張嚇人字條

16歲少女被要求照顧美洲獅 遭狂咬手臂奮力搏鬥

安倍晉三躲不過家族宿命奧運夢碎？變身瑪利歐穿水管震撼全球

不尋常？美股上漲 VIX恐慌指數也攀高

Facebook跨海招募資深軟體工程師 最高年薪台幣3900萬

美軍黑鷹直升機訓練時墜毀！釀2死3傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。