專家：全球股市再漲有限

根據路透調查，股市專家預期，全球股市今年底收盤價位，將低於新冠肺炎疫情爆發前的高點，顯示後續上漲空間有限，但當前牛市有望再維持至少半年，與全球多數地區嚴峻的經濟前景脫鉤。

路透於8月12日至25日訪調歐美及亞洲逾200名股市策略師，這些專家預測，調查中提及的17個股市指數，年底收盤價位全都會低於疫情爆發前觸及的高點，且當中15個指數年線將收黑。

儘管路透最新的調查結果，略優於三個月前的調查，但仍舊凸顯歐股、美、亞股的後續上漲空間有限，原因是市場擔憂企業獲利疲弱，以及經濟不景氣。

股市已從3月底的低點勁漲多達57%，因為交易員和投資人原本聚焦於歷來最嚴重的經濟衰退，但很快地轉為關注全世界能多快復甦。然而路透最新調查結果卻意味股市可能難以繼續上攻。

鋒裕匯理資產管理公司全球研究主管蒂芬說：「股市已反彈，但如今的起漲價位已高，顯示股價已和基本面脫鉤，我們預期這種分歧會逐漸反映在股價上。」；「在股市持續回升的帶動下，整體報酬率預估值將於中期觸頂，之後逐漸喪失動能。我們仍然認為，接下來股市不會快速回升，就算出現短暫漲勢，也不會升抵疫情爆發前的水準。」