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馬斯克秀3隻小豬 展現晶片植腦研究成果

中央社 / 紐約28日綜合外電報導
特斯拉創辦人馬斯克的神經科學新創公司Neuralink在今天登場的發表會中，秀出將硬幣大小的電腦晶片植入豬腦兩個月成果，朝以同樣植入方式治癒人類疾病的目標邁出第一步。圖為馬斯克。美聯社
特斯拉創辦人馬斯克的神經科學新創公司Neuralink在今天登場的發表會中，秀出將硬幣大小的電腦晶片植入豬腦兩個月成果，朝以同樣植入方式治癒人類疾病的目標邁出第一步。圖為馬斯克。美聯社

特斯拉創辦人馬斯克的神經科學新創公司Neuralink在今天登場的發表會中，秀出將硬幣大小的電腦晶片植入豬腦兩個月成果，朝以同樣植入方式治癒人類疾病的目標邁出第一步。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2016年參與創辦的Neuralink，總部設在舊金山，致力研究在最複雜的人體器官中，植入含有數千電極的無線腦機界面，以助治療神經系統疾病，例如阿茲海默症、失智症和脊髓損傷，終極目標則是將人類與人工智慧（AI）合而為一。

路透社和科技媒體CNET報導，馬斯克今天在網路直播中提及，「植入式裝置實際上可解決許多問題」，包括記憶力減退、聽覺喪失、憂鬱症和失眠等疾病。

馬斯克沒有透露那些治療研究的時程，似乎迴避先前聲明今年底可望展開人體試驗的說法。

馬斯克之後談起他所謂的3隻小豬示範。一隻腦部植入電腦晶片的豬在馬斯克安撫下，在鏡頭前亮相。

馬斯克說，參與研究的3隻小豬，每隻各植入兩枚晶片，他還透露有1隻先前曾植入過晶片。馬斯克說，這些豬都很「健康、快樂，與一般豬隻無異」，藉由晶片數據，Neuralink能精準預測牠們的肢體動作。

Neuralink的首席外科醫師麥道高（MatthewMacDougall）今天說，Neuralink對少數人類患者進行的首批臨床試驗，目標在於治療麻痺或癱瘓等症狀，但也未提供確切的時間表。

馬斯克還提到，今天成果發表的目的在於「徵才」而非募資。Neuralink迄今已獲得1.58億美元資金，其中1億美元是由馬斯克本人出資，員工約有100人。

馬斯克經常對人工智慧可能產生的風險提出警告，他說，除了醫療上的突破，這些植入物也能夠「確保人類文明在未來與AI共存」。

馬斯克形容，Neuralink的晶片大小約為23公釐乘以8公釐，或小於指尖，就像「在頭骨上裝了Fitbit，但連接著極小電線」。

馬斯克說：「我現在就能植入一個Neuralink裝置，而你不會發現。或許我確實這麼做了。」

非隸屬這家公司的神經科學家說，這場發表會顯示Neuralink已取得長足進展，但仍須更久、更深入的研究。

馬斯克 小豬 舊金山

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