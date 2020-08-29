美股本周再度強升 道指重返正值、史指首登3500點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
道瓊工業平均指數收復2020年所有跌幅，全年轉為正值，股市上漲，本周再創強勁升勢。沃爾瑪和可口可樂領漲道指，分別上漲2.67%和3.3%。 美聯社
道瓊工業平均指數收復2020年所有跌幅，全年轉為正值，股市上漲，本周再創強勁升勢。沃爾瑪和可口可樂領漲道指，分別上漲2.67%和3.3%。 美聯社

道瓊工業平均指數收復2020年所有跌幅，全年轉為正值，股市上漲，本周再創強勁升勢。

道指上漲161.6點或0.57%收2萬8653.87點。史坦普500指數上漲23.46點或0.67%收3508.01點，為首度登上3500點。那斯達克綜合指數上漲70.3點或0.6%收1萬1695.63點。

28日的漲勢使道指全年重返正值，上揚0.4%。自2月下旬創下歷史新高以來，道指始終下跌。

嘉信理財(Charles Schwab)交易和衍生品副總裁佛雷德里克(Randy Frederick)表示：「工業類股是消除2020年跌幅的最後一個類股。」「就某種程度而言，這在心理上有利於股市。」

他指出，儘管如此，道指重返正值「幾乎無可避免」。「那指長期以來一直呈現正值，而史指今年以來已上漲超過8%。」

沃爾瑪和可口可樂領漲道指，分別上漲2.67%和3.3%。科技和能源是史指表現最好的類股，分別上漲1.1%和1.9%。

本周道指上漲2.6%，為4周來第3周上漲。史指和那指均連漲5周，漲幅都在3%以上。史指的連漲走勢是2019年底以來首見，也是那指1月連漲6周來最長。

史指也將創下1984年以來最大8月漲幅。本月累計已上漲7.2%。

StoneX全球市場策略師亞巴西(Yousef Abbasi)表示，「目前，股市似乎左右逢源，因為經濟動能正在改善，而貨幣刺激措施仍然非常寬鬆，並且可能還有更多財政刺激措施到來。」

聯準會(Fed)公布重大政策轉變後，華爾街表現不一。Fed放寬通膨和就業率上限以繼續支撐經濟，此舉顯示利率很可能會長期保持接近零的水平。

Oxford Economics美國首席經濟學者達科(Greg Daco)在報告中表示：「採取非對稱失業措施非常重要，這是可喜的發展。」「Fed不急於升加息。如果失業率真的下降，Fed將努力確保寬鬆政策帶來的效果盡可能更具包容性。」

商務部表示，7月消費者支出增加1.9%，高於市場預測的1.5%。個人收入也優於預期，成長0.4%，而經濟學者之前預計將下降0.2%。

Fed 失業 沃爾瑪 聯準會

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