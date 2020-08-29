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看壞經濟 億萬富豪緊抱現金

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
圖表／經濟日報提供
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美國一群億萬富豪投資人因為日益擔心經濟前景，已提高現金部位至前所未見的水準，期能安度新冠肺炎危機，調查也顯示，美國企業超過八成的財務長認為美股價位偏高，加劇各界對於聯準會（Fed）長期低利率政策將助長股市泡沫的憂慮。

由800多位億萬富豪投資人組成的「Tiger 21」俱樂部27日表示，其成員已提高現金資產占總資產的比率至19%，遠高於新冠疫情爆發初期的約12%，主因為擔憂新冠肺炎疫情對美國經濟造成的衝擊。

Tiger 21的成員常擁有逾1億美元資產。

Tiger 21也說，約25%成員預估這波疫情將持續到明年6月底。Tiger 21主席索內菲爾說：「以統計學來看，（成員們）提高現金的速度非比尋常，這是Tiger 21歷來幅度最大、最迅速的資產配置變化。」

他指出，Tiger 21的成員在試圖謹慎建立資源時，也取得流動性，卻未立刻再把流動性投入市場，以保留現金部位，安度這場風暴。Tiger 21說，多數成員仍對美國的長期成長抱持信心，並且持續尋找「有大漲潛力的機會」。

另據Deloitte的每季調查顯示，84%的美企財務長認為美股目前價位太高了，凸顯美股近來漲勢之猛引發業界憂心。標普500指數目前本益比約為27倍，逼近2000年代初以來的最高水準。

在市場認為Fed將維持低利率更長一段時間、有助支撐股市之際，彭博資訊分析師指出，美國Wilshire 5000指數的總市值已達36.8兆美元，占美國迄第2季止國內生產毛額（GDP）19.4兆美元的比率，已達到190%，遠高於2000年3月的前次高點167%，這次的泡沫可能比達康泡沫更大。

新冠肺炎 疫情 美股 Fed

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