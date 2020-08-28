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Fed寬鬆承諾激勵 美股早盤小漲
受到聯準會（Fed）暗示將維持低利率更長一段時間的激勵，美股28日早盤小漲，道瓊工業指數漲87.55點或0.31%。
標普500指數漲0.33%、那斯達克指數漲0.57%、費城半導體指數漲0.57%、台積電ADR跌0.42%。
聯準會（Fed）主席鮑爾27日表示，對通貨膨脹目標將採取「平均」方式計算，願意容忍通膨率暫時超過2%目標，以持續支撐美國經濟，這代表利率可能保持在低點更長一段時間。
牛津經濟研究院美國首席經濟學家達科指出，Fed表示將不會同等看待通膨與就業目標，是非常重要、也是備受市場觀迎的發展，「Fed將不會急於升息，在失業率真的降低時，Fed將努力確保較寬鬆政策的益處，能夠儘可能地讓所有人雨露均霑」。
美國28日公布，7月個人消費支出（PCE）月增1.9%，升勢降溫；個人所得月增0.4%，PCE核心平減指數（通膨指標）則月升0.3%，升幅擴大。
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