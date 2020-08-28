Fed寬鬆承諾激勵 美股早盤小漲

談到薪水，許多公司在面試時都只會說「依公司規定」，但究竟要發多少薪水才能讓員工「自願」為公司付出呢？美國一名年輕的老闆普萊斯，在2015年時下定決心將全公司120名員工全部加薪，讓所有人的年薪至少都有7萬美元（約新台幣205萬元）。當初普萊斯此舉讓許多人都不看好他，但公司在五年後的變化卻出乎眾人意料之外。

2020-08-28 18:04