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美國「最好老闆」為幫員工加薪自砍高薪 五年後公司轉變曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名年輕的老闆普萊斯，在2015年時下定決心將全公司120名員工全部加薪，讓所有人的年薪至少都有7萬美元（約新台幣205萬元）。 示意圖／ingimage
美國一名年輕的老闆普萊斯，在2015年時下定決心將全公司120名員工全部加薪，讓所有人的年薪至少都有7萬美元（約新台幣205萬元）。 示意圖／ingimage

談到薪水，許多公司在面試時都只會說「依公司規定」，但究竟要發多少薪水才能讓員工「自願」為公司付出呢？美國一名年輕的老闆普萊斯，在2015年時下定決心將全公司120名員工全部加薪，讓所有人的年薪至少都有7萬美元（約新台幣205萬元）。當初普萊斯此舉讓許多人都不看好他，但公司在五年後的變化卻出乎眾人意料之外。

日前，普萊斯接受《BBC》採訪時透露，自己最早之所以會有替全部員工加薪的念頭，是因為自己的朋友年薪約4萬美金，雖然並不算少，但是日常生活還是有點辛苦。因此讓普萊斯想起，之前曾讀過諾貝爾獎經濟得主卡尼曼（Daniel Kahneman）和迪頓（Angus Deaton）的研究：「到底賺多少錢才能讓人快樂？」的研究指出，美國人直到年收入達7.5萬美元的水準為止才會感到幸福，而超過這個金額，收入再增加、對幸褔感的影響也不顯著。普萊斯當場就向朋友承諾，回去給公司僱員漲工資。

普萊斯說明，當初成立公司Gravity Payment時才31歲，是一家幫助小商家快速廉價處理信用卡支付服務的網絡公司。而公司目前有約2000名客戶，市值估價數百萬美元。在為員工加薪前，他給自己發的年薪為110萬美元（約新台幣3200萬），但在加薪後，經過仔細計算，普萊斯決定把每個員工的工資上調到年薪7萬美元，但前提是自己要大幅減薪。同時，他還放棄了自己的股票和存款，並為自己兩處房子申請了房貸。

一開始這種「無差別加薪」措施遭到外界質疑，但普萊斯說明，5年後的現在，公司經手的業務額也從之前的38億美元增長到102億美元，員工流動率減少了一半，之前能買得起房子的員工只佔1%現已成長到10%，百分之七十的員工還清了債務。這段期間公司也曾經面臨困難時刻，但沒有人被資遣，而是員工自願減薪共渡難關。之後公司營業回到正軌，所有暫時減薪的員工薪資也回復正常。

「如果員工能夠不必擔心自己的生活、他們會更專注於工作；如果員工相信公司有認識到自己的價值，他們會更專注於工作；如果員工快樂，他們也會更專注於工作」。普萊斯表示總體來說，大家都感覺獲得了更多的自由空間，不再為財政而苦惱，因此生產力也隨之增加。已經五年了，普萊斯仍領著最低工資，但他覺得自己比起當年年薪上百萬美元時，現在的人生更充實。

薪水 薪資 BBC

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