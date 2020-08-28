美光9月14日後不再能供貨華為 遭調降目標價

美國半導體大廠美光科技（Micron）周四（27日）股價下跌0.8%，該公司高層明確表示，9月14日以後不能再出貨給華為後，至少被兩位分析師調降目標價。

通常晶片供應鏈需要四個月貨品才能送達客戶手中。美國商務部本月17日最新的命令，讓包括美光在內的華為供應商9月14日以後就不能再自由出貨，美光因而必須重新調整本來已經準備好要賣出去的晶片。

巴隆周刊（Barron's）報導，美光27日股價下跌，收盤報44.92美元，大盤道瓊指數則漲0.6%。過去一個月，美光跌了13%，然而費城半導體指數同一期間漲3%。於是投資人要問，美光這支股票該怎麼操作？

目前最看空美光的分析師目前是花旗研究部門的Christopher Danely，他把美光投資評級降至「賣出」，目標價35美元。Danely的理由是，除了華為的訂單營收流失之外，最近剛成為美國政府反制對象的字節跳動、騰訊也是美光的重要客戶。

BMO Capital Markets分析師Ambrish Srivastava也調降了美光目標價，由55美元降到47美元，投資評級「中立」。他估計美國政府對華為最新的、更嚴格的禁令將讓美光9月到11月這一季，營收損失4%。

不過大多數華爾街分析師還是喜歡美光的。25位分析師評級「買進」，7位評中立，只有花旗的Danely評賣出。平均目標價62.11美元，以27日收盤價計算，還有40%上漲空間。