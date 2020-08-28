快訊

政府踢皮球？兒少安置「委託」被喬成「補助」？

機智醫生不開心：疫情逆襲當頭 南韓為何醫師大罷工？

美光9月14日後不再能供貨華為 遭調降目標價

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美光（Micron）26日說，下月14日以後遵守美國政府禁令，不再能出貨給華為。（美聯社）
美光（Micron）26日說，下月14日以後遵守美國政府禁令，不再能出貨給華為。（美聯社）

美國半導體大廠美光科技（Micron）周四（27日）股價下跌0.8%，該公司高層明確表示，9月14日以後不能再出貨給華為後，至少被兩位分析師調降目標價。

通常晶片供應鏈需要四個月貨品才能送達客戶手中。美國商務部本月17日最新的命令，讓包括美光在內的華為供應商9月14日以後就不能再自由出貨，美光因而必須重新調整本來已經準備好要賣出去的晶片。

巴隆周刊（Barron's）報導，美光27日股價下跌，收盤報44.92美元，大盤道瓊指數則漲0.6%。過去一個月，美光跌了13%，然而費城半導體指數同一期間漲3%。於是投資人要問，美光這支股票該怎麼操作？

目前最看空美光的分析師目前是花旗研究部門的Christopher Danely，他把美光投資評級降至「賣出」，目標價35美元。Danely的理由是，除了華為的訂單營收流失之外，最近剛成為美國政府反制對象的字節跳動、騰訊也是美光的重要客戶。

BMO Capital Markets分析師Ambrish Srivastava也調降了美光目標價，由55美元降到47美元，投資評級「中立」。他估計美國政府對華為最新的、更嚴格的禁令將讓美光9月到11月這一季，營收損失4%。

不過大多數華爾街分析師還是喜歡美光的。25位分析師評級「買進」，7位評中立，只有花旗的Danely評賣出。平均目標價62.11美元，以27日收盤價計算，還有40%上漲空間。

半導體 華爾街

延伸閱讀

美國加強華為禁令 歐洲晶片廠無奈池魚之殃

謝金河：華為效應衝擊台股

路透：加拿大未頒華為禁令 實際上已經這做了

誰具籌碼優勢 就能漲

相關新聞

達利歐、巴菲特改抱黃金！看透兩大股神的新買進邏輯

「市場沒有任何東西是確定的。」全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、演算法股神達利歐（Ray Dalio）曾如是說。從他擁抱非債券資產，到股神巴菲特買進金礦股，反映的是這些大師「勇於認錯」的生存哲學。

美光9月14日後不再能供貨華為 遭調降目標價

美國半導體大廠美光科技（Micron）周四（27日）股價下跌0.8%，該公司高層明確表示，9月14日以後不能再出貨給華為...

償蘋果欠債 JDI以3.9億美元出售旗下手機螢幕廠給夏普

日本顯示器公司（JDI）今天（周五 ）表示，已同意以3.96億美元出售一座手機螢幕生產工廠給夏普（Sharp），所得用於...

國際原油隨颶風減弱下跌 金價因鮑爾談話大幅波動

石油價格周四下跌，因颶風蘿拉進入路易斯安那州，德州墨西哥灣沿岸地區安然無恙，主要能源基礎設施免遭重大損失。受聯準會（Fe...

美股標普與道指收漲 聯準會將採新通膨政策

在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示不急著升息，且將接受通膨超過聯準會2%的目標「一...

鮑爾暗示 不會輕易升息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日在年會上發表專題演說，宣布Fed對通貨膨脹目標將採取「平均」方式計算，願意容忍通膨率暫...

颶風襲墨灣 保險業剉著等

颶風「蘿拉」（Laura）27日挾帶毀滅性的強風及暴潮，掃過美國墨西哥灣區，直撲美國能源業的心臟地帶，對當地快速擴張的石...

美就業復甦 上修Q2經濟

美國上周初次申領失業救濟金人數降到100萬人出頭，顯示在新冠肺炎確診病例減緩下，就業市場復甦似乎稍微站穩腳步。最新修正數...

韓今年GDP估萎縮1.3%

南韓央行27日維持利率不動，但大幅調降今年的經濟展望，預估今年國內生產毛額（GDP）將萎縮1.3%，降幅遠甚於5月時預測...

電動車新秀...Honda e 10月開賣

日本汽車大廠本田宣布，將在日本推出旗下首款量產電動車「Honda e」，售價約450萬日圓（4.2萬美元），預定10月3...

保時捷強槓特斯拉

儘管德國保時捷公司（Porsche）的美國銷售在新冠肺炎疫情期間減少五分之一，但這家豪華車廠誓言將繼續在美國推出新型電動...

亞債殖利率誘人 買盤搶進

美國公債實質殖利率大幅下滑，可能促使投資人為追逐較高收益而承擔更多風險，將助長亞洲公債買盤。

熱門新聞

正妹女學生自己找金主 國二創業當社長還收購母校

美國母子亂倫被媳婦當場撞破 最高恐坐牢20年

陸向南海試射 日菲越反應各不同

鮑爾：Fed將採取「平均通膨目標」架構 不會輕易升息

特斯拉拿中國貸款 恐讓馬斯克失去NASA合約？

鮑爾談話拉抬 美股早盤創新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。