國際原油隨颶風減弱下跌 金價因鮑爾談話大幅波動

石油價格周四下跌，因颶風蘿拉進入路易斯安那州，德州墨西哥灣沿岸地區安然無恙，主要能源基礎設施免遭重大損失。受聯準會（Fed）主席鮑爾的講話影響，黃金價格大幅波動。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油和汽油價格下跌

4級颶風蘿拉周四上午在路易斯安那州卡梅倫附近登陸，目前已經減弱為熱帶風暴。

這場風暴導致數十萬人停電，並影響化工和液化天然氣工廠，但德東南部的港口和煉油廠（包括美國最大的煉油廠）可能躲過了最壞的情況。

周四紐約原油期貨下跌不到1%，而汽油期貨跌幅超過5%。10月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌35美分，結算價每桶43.04美元。10月交割的布蘭特原油下跌55美分，收於每桶45.09美元。紐約商業交易所汽油期貨下跌5.6%，收於每加侖1.2845美元。

●貴金屬：黃金價格大幅波動

黃金價格周四大幅波動。鮑爾宣布對通貨膨脹採取更為寬鬆的立場，同時表示如果消費價格顯著超過目標，央行將毫不猶豫地採取行動。

現貨黃金在紐約市場一度上漲1.1%，之後一度下跌了2.3％，至每英兩1,910.13美元。

鮑爾在聯儲會年度政策研討會上表示，Fed將尋求隨時間推移通膨平均水平達到2％。這立場意味Fed會允許出現通膨在某些時期過衝。分析人士表示，Fed這種方法可能也表明決策者將保持低利率，這對於不生息的黃金不失為福音。

紐約時間下午2:44，現貨黃金下跌1.1％，至每英兩1,932.54美元。黃金期貨下跌1％，收於每英兩1,932.60美元。