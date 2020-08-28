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台積電ADR周四跌1.4% 較台股溢價縮為6.7%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR（TSM）周四跌1.4%，收80.60美元，較台北交易股票溢價6.7%。費城半導體指數跌1.3%。

標普500指數和道瓊工業指數周四收高，那斯達克綜合指數則下跌，投資人消化聯準會（Fed）採用平均通膨目標和恢復充分就業的新策略，且抗疫中出現令人鼓舞的進展。

道瓊工業指數漲160.35點，至28,492.27點，漲幅0.6%；標普500指數漲漲0.2%，收3,484.55點。那斯達克綜合指數跌0.3%，收11,625.34點，結束連五日漲勢。

台灣加權股價指數昨天跌35.98點收12,797.31點。台積電（2330）漲0.5%，收444.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 60.41 -2.84 61.60 -1.93

中華電 CHT 109.42 -0.27 109.50 -0.08

台積電 TSM 473.88 -1.41 444.00 6.73

聯電 UMC 21.46 -2.93 21.95 -2.23

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 標普 台股

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