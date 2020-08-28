2022年初啟動 挪威估將率先於「後疫情時代」升息

挪威最大銀行業者DNB預測，挪威可能成爲第一個在「後疫情時代」升息的國家，很可能會在2022年初將調升利率，以免房市過熱。

路透報導，為緩和新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，挪威央行（Norges Bank）3至5月已三度降息，但6月時表示經濟前景好轉的速度比預期快，可能會在2022年底升息。

DNB首席經濟學家Kjersti Haugland表示，整體而言，挪威央行未來幾年可能調升借貸成本三次，在2023年底前，從目前的零調高到0.75%。他說，即便未來挪威經濟的回升步調放慢，但仍有理由相信房地產市場會保持穩健。

他認為，這代表挪威央行將領先其他央行、率先升息，最快在2022年初開始調升利率，比該央行自己目前的預測提早了半年以上。

DNB認爲，全球經濟今年將萎縮3.9%，一如該銀行對挪威經濟的預測。DNB也預估，全球經濟明年可能成長5%，挪威則將擴張3.5%。

在新冠肺炎成爲全球大流行病之前，DNB在1月時預測全球經濟2020年將成長2.9%，2021年成長3.1%，同時預估今、明兩年的挪威經濟將分別成長1.9%與1.5%。