聽新聞
test
0:00 / 0:00
鮑爾：Fed將採取「平均通膨目標」架構 不會輕易升息
美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日在傑克森洞年會上發表專題演說，宣布Fed對通貨膨脹目標將採取「平均」方式計算，願意容忍通膨率暫時超過2%目標，而不會一旦超過2%就立即升息。鮑爾的說法帶動美股由黑翻紅。
鮑爾表示，Fed的通膨目標，將是在一段時間內的平均通膨率為2%；這表示Fed會容許通膨率暫時超標，來彌補之前未能達標所造成的通膨缺口。鮑爾稱這項改變是「對我們的貨幣政策架構做更有活動的更新」。
在最高就業目標方面，鮑爾指出，「最高就業水準是一項廣泛且包容性的目標。這項改變顯示我們重視就業市場強勁帶來的利益，尤其是對許多低─中所得社區」；包括少數種族及婦女，都能找到工作。
對於就業的長期目標，鮑爾表示貨幣政策將基於Fed針對「比最高就業水準差多少」的評估，而Fed之前的說法是「偏離最高就業水準多少」；這項改變，淡化了低失業可能造成通膨超高的憂慮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言