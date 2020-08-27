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鮑爾：Fed將採取「平均通膨目標」架構 不會輕易升息

經濟日報 / 編譯／任中原
美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日在傑克森洞年會上發表專題演說，宣布Fed對通貨膨脹目標將採取「平均」方式計算，願意容忍通膨率暫時超過2%目標，而不會一旦超過2%就立即升息。歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日在傑克森洞年會上發表專題演說，宣布Fed對通貨膨脹目標將採取「平均」方式計算，願意容忍通膨率暫時超過2%目標，而不會一旦超過2%就立即升息。歐新社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾27日在傑克森洞年會上發表專題演說，宣布Fed對通貨膨脹目標將採取「平均」方式計算，願意容忍通膨率暫時超過2%目標，而不會一旦超過2%就立即升息。鮑爾的說法帶動美股由黑翻紅。

鮑爾表示，Fed的通膨目標，將是在一段時間內的平均通膨率為2%；這表示Fed會容許通膨率暫時超標，來彌補之前未能達標所造成的通膨缺口。鮑爾稱這項改變是「對我們的貨幣政策架構做更有活動的更新」。

在最高就業目標方面，鮑爾指出，「最高就業水準是一項廣泛且包容性的目標。這項改變顯示我們重視就業市場強勁帶來的利益，尤其是對許多低─中所得社區」；包括少數種族及婦女，都能找到工作。

對於就業的長期目標，鮑爾表示貨幣政策將基於Fed針對「比最高就業水準差多少」的評估，而Fed之前的說法是「偏離最高就業水準多少」；這項改變，淡化了低失業可能造成通膨超高的憂慮。

通膨 鮑爾 Fed

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