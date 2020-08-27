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他防守NBA最無解的進攻武器哈登 薪水卻只有...

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
火箭隊球員哈登（左）與多特在賽場上交手。美聯社
火箭隊球員哈登（左）與多特在賽場上交手。美聯社

火箭隊「大鬍子」詹姆斯哈登（James Harden），是NBA最難防守的進攻武器，他靠著無解的後撤步與華麗的歐洲步，在過去三個賽季拿下NBA得分王，且今年薪資高達3,800萬美元。

但是目前在季後賽負責防守哈登的雷霆隊球員多特（Luguentz Dort），今年薪資僅有155,467美元。

每次雷霆隊與火箭隊交手，都凸顯出薪資落差。而這兩位球員其實都值得一份更大的合約，但理由不盡相同，因為哈登的薪資已達球員薪資上限，而多特領的是球隊最低薪資。

彭博資訊報導，在三分線外持球單打的哈登，是當今籃壇最難防禦的武器，但他終於棋逢敵手。雷霆與火箭的季後賽第一輪賽事，很有可能會由多特這位小兵立下大功。

多特參加去年的NBA選秀會，但未被任何球隊挑中，只能失望而歸。落選原因是身高不夠高，僅約190公分，且體重近100公斤，再加上外線並不準，三分命中率僅29.7%。

後來多特獲得雷霆隊的雙向合約，在G League二軍球隊浮浮沉沉。但誰又能料想到，一度無法和雷霆隊員同場練球的多特，竟然要在首輪擔起防守哈登的重責大任。

在多特的防守下，哈登首輪三分球27投僅六中。先前在季賽交手時，哈登受初登NBA賽場的多特嚴重干擾，三分球17投僅一中，為哈登職業生涯中最糟糕的三分命中率。

若哈德重新調整狀態，並率領球隊殺進第二輪，也不會太令人意外。但多特眼明手快、下盤甚穩，且步伐靈動，讓哈登罕見地必須勉強出手，就算使出招牌後撤步，也遭多特嚴重干擾。多特正是為了防守哈登而生。

儘管多特與哈登在NBA的地位天差地別，但兩人背景卻高度相似。多特與哈登都來自亞利桑那州大，事實上，哈登正是多特就度該校的原因之一。該校籃球隊助理教練波諾說，可以在夏季與哈登交手並學習，一直是該校的招牌之一。

多特來自蒙特婁，當地最風行的運動是冰球，不過他是踢足球長大。多特改打籃球後，曾任其教練的奧斯說，比起得分，多特更在乎防守，這對青少年而言相當罕見。當時多特曾不顧原本的防守對位，請命防守對方的最佳球員。

防守常為多數人忽略，但懂門道者自然會留意到防守的價值。ESPN體育台球評葛林柏格說：「他（多特）不會被掩護擋下，他總是靠著下盤的力量繞過掩護。」

在防守哈登上，具有不屈不撓的特質至關緊要，因為哈登會利用隊友掩護製造錯位單打的機會，而多特的身體夠強壯，能吸收撞擊、在對手製造換位時積極跟防，並站穩防守腳步，持續干擾哈登的進攻節奏。

多特在去年12月升上NBA後，雷霆隊的戰績有所進步。當多特於今年1月進入先發陣容後，雷霆隊在21場球賽中拿下了16場勝利。

多特最近和球隊簽下總值約500萬美元的四年合約，多年辛勞終於有了回報。接下來這位「防守大鎖將」回到賽場，繼續與哈登纏鬥。

多特（左）防守哈登。美聯社
多特（左）防守哈登。美聯社

薪資 火箭 足球

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