氣候異常小麥歉收 英國麵包恐飆漲

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
由於氣候問題導致成分小麥的歉收，會讓英國即將迎來史上最貴的麵包嗎？（photo from Flickr）
由於氣候問題導致成分小麥的歉收，會讓英國即將迎來史上最貴的麵包嗎？（photo from Flickr）

去年極端氣候釀禍，英國經歷40年來最糟的一次小麥收成，導致麵包預期價格恐飆升。英國農民聯合會報告，小麥農民整年受到3次惡劣氣候打擊，包含秋季爆量大雨、過於乾燥的春季、最後是今年8月的大雨造成農作物過晚收割。若再加上無條件脫歐、增關稅，英國麵包價格恐成天價。

根據《BBC》報導，英國烘焙業警告，麵粉與麵包的價格準備上漲，導因於英國今年是40年來最歉收的一次小麥收成季，再往回推與去年的極端氣候有關。農民估計，本年度小麥產量下降40%，反映在製粉商將麵粉價格提升10%。

依該國農民聯合會報告所示，該國小麥農民接連受到3次惡劣氣候打擊（依序是過濕、過乾、過濕），從去年開始的秋季大雨異常多次，導致長時間小麥無法種植，到了2月又迎來一波颶風、洪水侵襲，寫下有紀錄以來最潮濕的2月。

接著是春季的「過乾」，乾旱在很多地區頻傳，讓作物難以吸收土壤養分，最後是今年8月又見大暴雨，讓小麥收割過晚。

由於用來製造麵粉的小麥，有85%仰賴國內自己種植，隨著小麥減產，麵粉製造商只能透過增加進口來彌補歉收所造成的短缺，單看小麥價格每噸多漲40英鎊，漲幅突破20%，還比麵粉的漲幅更劇烈。或是直接進口麵粉，如《全球糧食報導》顯示，麵包商提到，他們得從亞、非大陸或加拿大採購麵粉，短期內價格難控，恐怕會像預測中的上升，只能等長期，讓價格曲線平滑下來。

此外，談到增額進口就牽扯到關稅，《BBC》警告，若英國無協議脫歐，根據WTO的小麥標準關稅，小麥進口每噸還要再繳79英鎊的關稅，成本一旦上漲，可想而知麵包的價格也會隨之推高。

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英國 農民 脫歐

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