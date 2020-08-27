快訊

北北基升級豪雨、士林區一級淹水警戒！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

評／滲透遠超「千人計畫」？陸在全球廣設人才招募站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想成為「月光族」 無痛省錢有撇步

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
如何對付存款不足？日本理財媒體教年輕人如何無痛存錢。（Photo by Michael Longmire on Unsplash）
如何對付存款不足？日本理財媒體教年輕人如何無痛存錢。（Photo by Michael Longmire on Unsplash）

薪水太少、看到東西就想買，存錢真的好難！根據日本媒體問卷調查500名存款不足10萬日幣（約2萬7000日幣）的上班族男女，存款少的原因第一名為「工資太低」，其次為「衝動購物」和「貸款」。為此，日本理財媒體提出，想要存錢，第一步是要找出「存錢的快感」，從細節處省錢，而非切斷所有花費。

《Yahoo》以問卷調查500名存款不足3萬台幣的單身上班族，大部分介於20到30歲之間，其中36.8%是正式職員，其他則有自營業者、公務員和派遣人員，幾乎9成都是獨自居住，但有少數和孩子一同居住，推測應為單親家庭，而受調者大部分的月薪集中在4.5萬台幣到5.5萬台幣之間。

為何這些單身男女存款會低於3萬台幣？高居第一名的原因為「薪水太少」（32.6%），其次為「購物太多」（14.3％）以及「貸款（學貸或房貸）」（9.8％）。但問到這些受調者是否有存錢，結果發現，即使存款已經低於3萬台幣，受調者還是有約3成沒有儲蓄習慣。不過問到是否有卡債或借款，將近6成的人表示，他們從不向任何地方借錢。

而即便沒有存款或是存款太少，仍有5成受調者表示並沒有為此事感到「焦慮」。理財媒體《All About》建議，即使有貸款、薪資不高，儲蓄還是必須養成的好習慣，並且要從「心」養成，也就是將儲蓄當成一件「很酷」的事情。

「不要將省錢當成痛苦的事情！」文內建議，省錢不是要將所有樂趣都切斷，而是從現有的生活樂趣（如聚餐、購物）的花費打折扣，比如少掉100日幣、1000日幣，累積起來也是不小的金額，更能享受「無痛儲蓄」的樂趣。

要如何實際執行，文內有幾個小撇步，例如在薪水收到時，就立刻分開儲存在不同的帳戶（例如房貸專用、學費專用等），這樣就不會有「很多錢」的錯覺，導致自己亂花錢，也可以買基金或存定存，每個月固定扣款，就可以在看不到的地方慢慢累積存款。

從這些細節存錢，心理上會比為了存錢切斷所有生活樂趣和社交，來得有動力和有樂趣。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

財管評鑑 中信銀奪冠

「騙扁小子」黃琪詐1.2億辯無罪 自怨自艾：活著就是罪惡

嘉義市「希望N次方」助青少年脫貧 嘉義城隍廟捐90餘萬

HowHow存款數字曝光 陶晶瑩驚呼「台版賈伯斯」

相關新聞

明哲抽身？ TikTok執行長辭職！

金融時報報導，根據一封致員工函，TikTok執行長梅爾（Kevin Mayer）已經辭職，這距離他上任僅數個月的時間，這...

電動車廠老闆超守諾 豪送50名元老級員工70億元股票

電動卡車製造商Nikola創辦人兼董事長米爾頓（Trevor Milton）正把他持有的600萬股股票贈與公司新創立時的...

Fed鮑爾傑克森洞演說將有哪些看點？ 近零利率延續5年?

匯集全球央行首長等貨幣政策決策官員的傑克森洞（Jackson Hole）年會，台北時間今晚將以視訊會議方式展開。針對最受...

疫情衝擊！卡達航空自3月來已處理逾12億美元退款

疫情嚴重影響航空業。卡達航空公司表示，自3月以來已向近60萬名旅客支付超過12億美元（合台幣360億元）退款，表明卡達航...

不想成為「月光族」 無痛省錢有撇步

薪水太少、看到東西就想買，存錢真的好難！根據日本媒體問卷調查500名存款不足10萬日幣（約2萬7000日幣）的上班族男女，存款少的原因第一名為「工資太低」，其次為「衝動購物」和「貸款」。為此，日本理財媒體提出，想要存錢，第一步是要找出「存錢的快感」，從細節處省錢，而非切斷所有花費。

中印關係緊張 阿里巴巴暫停在印度的新投資

路透引述知情人士報導，中印因邊境衝突緊張關係升高之際，中國科技巨人阿里巴巴已經暫停在印度的投資腳步。阿里巴巴原本大力金援...

南韓央行悲觀估今年GDP萎縮1.3% 維持利率不變

南韓央行27日維持基準利率於0.5%不變，但進一步調降國內生產毛額（GDP）預估值，反映疫情對經濟造成衝擊。

富者愈富！馬斯克身價破千億美元 貝佐斯是他的兩倍

三位全球富豪的個人財富增加到令人咋舌的新境界。

美股收紅 那指標普500指數再創新高

華爾街股市今天繼續瀰漫樂觀情緒，3大指數全都收紅。那斯達克指數和標準普爾500指數雙雙締造新高紀錄

美國再出重手 制裁24家陸企

美國政府26日再以安全風險為由，於管制實體清單中增列24家中國大陸國營企業，並對這些企業的主管實施簽證限制。包括中國交通...

疫情衝擊經濟 新加坡將調升外籍人士薪資門檻

新冠肺炎疫情衝擊新加坡經濟，新加坡人力部今天表示，有鑑於疫情導致就業市場疲軟，將調整外籍勞動力政策，其中包括提高外籍人士...

24家陸企助南海進行軍事建設 美國出手制裁

彭博資訊26日報導，美國商務部以安全風險為由，在管制實體清單中增列24家中國大陸公司。

熱門新聞

警告美國 北京朝南海發射兩枚飛彈

影／金正恩陷昏迷？北韓官媒釋影片證實仍活好好的

反對大陸南海軍事化 美國宣布：制裁中國交通建設等24家中企

24家陸企助南海進行軍事建設 美國出手制裁

美股漲不停是何因？分析師：會漲到新黑天鵝飛來為止

印尼超驚悚鬼月習俗 挖出親人屍骨打扮一同遊行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。