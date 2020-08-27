不想成為「月光族」 無痛省錢有撇步

薪水太少、看到東西就想買，存錢真的好難！根據日本媒體問卷調查500名存款不足10萬日幣（約2萬7000日幣）的上班族男女，存款少的原因第一名為「工資太低」，其次為「衝動購物」和「貸款」。為此，日本理財媒體提出，想要存錢，第一步是要找出「存錢的快感」，從細節處省錢，而非切斷所有花費。

《Yahoo》以問卷調查500名存款不足3萬台幣的單身上班族，大部分介於20到30歲之間，其中36.8%是正式職員，其他則有自營業者、公務員和派遣人員，幾乎9成都是獨自居住，但有少數和孩子一同居住，推測應為單親家庭，而受調者大部分的月薪集中在4.5萬台幣到5.5萬台幣之間。

為何這些單身男女存款會低於3萬台幣？高居第一名的原因為「薪水太少」（32.6%），其次為「購物太多」（14.3％）以及「貸款（學貸或房貸）」（9.8％）。但問到這些受調者是否有存錢，結果發現，即使存款已經低於3萬台幣，受調者還是有約3成沒有儲蓄習慣。不過問到是否有卡債或借款，將近6成的人表示，他們從不向任何地方借錢。

而即便沒有存款或是存款太少，仍有5成受調者表示並沒有為此事感到「焦慮」。理財媒體《All About》建議，即使有貸款、薪資不高，儲蓄還是必須養成的好習慣，並且要從「心」養成，也就是將儲蓄當成一件「很酷」的事情。

「不要將省錢當成痛苦的事情！」文內建議，省錢不是要將所有樂趣都切斷，而是從現有的生活樂趣（如聚餐、購物）的花費打折扣，比如少掉100日幣、1000日幣，累積起來也是不小的金額，更能享受「無痛儲蓄」的樂趣。

要如何實際執行，文內有幾個小撇步，例如在薪水收到時，就立刻分開儲存在不同的帳戶（例如房貸專用、學費專用等），這樣就不會有「很多錢」的錯覺，導致自己亂花錢，也可以買基金或存定存，每個月固定扣款，就可以在看不到的地方慢慢累積存款。

從這些細節存錢，心理上會比為了存錢切斷所有生活樂趣和社交，來得有動力和有樂趣。

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