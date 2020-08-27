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不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

台積電ADR大漲逾2% 日月光也勁揚

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（26日）上漲，台積電勁揚超過2%，較台北交易股價溢價8.8%。

道瓊指數26日收盤上漲83.48點，漲幅0.3%，報28,331.92點；標普500指數收高35.11點，漲幅1.02%，報3,478.73點；那斯達克指數收高198.59點，漲幅1.73%，報11,665.06點。

費半指數收盤上漲0.32%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.23 +1.20%

中華電 CHT 37.32 +0.48%

台積電 TSM 81.75 +2.14%

聯電 UMC 3.76 +0.8%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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