台積電ADR大漲逾2% 日月光也勁揚
台股ADR周三（26日）上漲，台積電勁揚超過2%，較台北交易股價溢價8.8%。
道瓊指數26日收盤上漲83.48點，漲幅0.3%，報28,331.92點；標普500指數收高35.11點，漲幅1.02%，報3,478.73點；那斯達克指數收高198.59點，漲幅1.73%，報11,665.06點。
費半指數收盤上漲0.32%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.23 +1.20%
中華電 CHT 37.32 +0.48%
台積電 TSM 81.75 +2.14%
聯電 UMC 3.76 +0.8%
資料來源：彭博資訊
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