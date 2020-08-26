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24家陸企助南海進行軍事建設 美國出手制裁

經濟日報 / 編譯林奕榮陳律安易起宇黃嘉洵／綜合外電
法新社
法新社

彭博資訊26日報導，美國商務部以安全風險為由，在管制實體清單中增列24家中國大陸公司。

商務部聲明表示，此次被列入實體清單的公司，協助中國大陸「在南海人工島礁進行軍事建設」。

美國國務卿龐培歐則在另外一份聲明中表示，美國「將開始對中國大陸部分人員實施簽證管制，這些人參與南海爭議據點的大規模填海、建設或軍事化活動，或者參與中國大陸以脅迫手段限制東南亞其他國家獲取離岸資源的行為。」

增列的公司清單如下：

中國交通建設（中交）疏浚公司

中交天津航道局

中交上海航道局

中交廣州航道局

中交第二航務工程勘察設計院

北京環佳通信技術公司

常州國光數據通信公司

中國電子科技集團公司第七研究所

廣州鴻宇科技

廣州通光信息科技

中國電子科技集團第三十研究所（CETC-30）

中國船舶集團有限公司第722研究所

崇新八達科技開發

廣州廣有通信

廣州海格通信

桂林長海發展

湖北廣興通信科技

陝西長嶺電子科技

上海凱波水下工程

特立信電子技術

天津廣播器材

天津764航空電子技術

天津764通信導航技術

武漢邁力特通信

南海

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