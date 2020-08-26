24家陸企助南海進行軍事建設 美國出手制裁

熱點透視特約作者Sayuri Shirai 26日撰文指出，日本首相安倍晉三最近兩度到醫院就醫，引發他會因為健康問題提前離任的揣測。一旦他真的在明年9月任期屆滿之前辭職，他所自豪的經濟政策，也就是俗稱的「安倍經濟學」，其不走傳統路線、只成功一半，可以有機會被重新檢討。

2020-08-26 17:32