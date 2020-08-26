颶風勞拉威力驚人！美油井緊急關閉 創3月以來最高收盤價

熱帶颶風「勞拉」橫掃北美洲與加勒比海，在經濟、民生上造成巨大破壞。颶風勞拉繼日前侵襲加勒比海，造成海地、多明尼加等國人民死亡、古巴為此撤離超過31萬人，26日登陸美國墨西哥灣後，威力更升級，近乎逼近15年前颶風卡崔娜的等級，導致美國原油生產商趕緊關閉油井，沿岸減產量達84%，當日油價指標也創下今年3月初疫情以來的最高收盤價。

侵襲加勒比、美國南岸

根據《路透社》報導，熱帶颶風勞拉日前通過加勒比海地區，造成大量破壞，海地、多明尼加等國都有傳出人民喪命，據海地民防部門25日更新的數據，該國約有450房子遭毀，南部主要幹道處於中斷，目前發現20多人的遺體，而古巴則是連夜撤離31.6萬人民，該國相當仰賴的香蕉種植場和農場都被毀。

一路造成加勒比海地區的民生損失後，颶風勞拉隨後向美國前去，26日登陸美國墨西哥灣沿岸，《CBS新聞網》報導，預計勞拉會升級成3級颶風，將在美國時間26日晚間襲擊路易斯安那州和德州，目前該州已撤離50多萬名住戶，NHC報告認為最強風速或達每小時115英里（與之對比，2005年卡崔娜颶風最高是時速175英里）。

迅速關閉油井

但在尚未登陸美國本土時，勞拉就已讓美國經濟「嚇破膽」。據另一篇《路透社》報導，美國原油生產商26日就提前關閉310座沿岸鑽油井設施，打算停掉每天156萬桶的原油產量，這已達到墨西哥灣的84%產量，幾乎接近當年卡崔娜颶風的等級（90%停產）。

而颶風即將襲擊的德州、路易斯安那州又是煉油主要地區，直接影響到國際油價的行情，布蘭特原油期貨上漲1.6%、美國原油（WTI）上漲1.7%，2項原油指標都刷新3月初疫情以來的最高收盤價，說明國際原油市場也對勞拉的破壞力感到擔憂，怕生產鏈出現產量不足的情況。

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