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法媒：矽谷開始「抄襲」中國
新華社報導，法國費加羅報日前刊登題為「當矽谷開始抄襲中國」的文章稱，如今美國矽谷企業學習中國經驗的例子比比皆是，西方互聯網巨頭複製中國社交電子商務、短視頻應用模式等成功經驗已成為趨勢。
據報導，該文提到，自幾年前始，矽谷企業就公開從中國同行身上吸取經驗，如今西方互聯網巨頭複製中國對手的成功經驗如社交電子商務和短視頻應用模式已成趨勢。臉書嘗試像微信一樣成為全平台的努力是其中最突出的例子。
文章分析，中國互聯網企業在某些領域趕超矽谷企業得益於這些因素：中國國內互聯網行業競爭激烈，激勵企業創新；阿里巴巴和騰訊等巨頭入股國內中小企業，換取後者開發新功能對接自己的服務平台，促成一批後起之秀等。
報導指出，該文認為，矽谷巨頭的落後也並非定局，由於它們在全球仍占壟斷地位，可以按照自身意願選擇時機擴展業務，並爭取充分時間學習中國企業的經驗教訓。
文章說，繼線上商貿和短視頻兩個熱點之後，美國互聯網企業現將目光投向在線教育。此外，在美國傳統擅長的企業軟件方面，隨著人工智能技術在中國發展，業界也關注中國企業接下來在這一領域會有何作為。
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